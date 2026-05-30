Neverjetni Bulega do 20. zaporedne zmage

Kvalifikacije je po pričakovanjih dobil Italijan Nicolo Bulega , ki je s časom 1:46.836 postavil nov rekord steze. Bulegi se je najbližje približal domači dirkač Iker Lecuona , ki je za Italijanom zaostal za šest desetink sekunde. Mesto na zadnji stopnički si je priboril še en Italijan Alberto Surra .

"Nisem pričakoval, da bom tako hiter v kvalifikacijah, ker je temperatura steze zelo visoka. Z ekipo smo opravili zelo dobro delo, hkrati sem vesel tudi rekorda steze," je po zmagi v kvalifikacijah dejal Bulega.

Italijan je najboljši startni položaj na prvi dirki tudi dobro unovčil. Že v prvem krogu je povedel pred moštvenim kolegom Lecuono, kmalu pa si je pred Špancem pridirkal približno pol sekunde prednosti.

Lecuona je sprva še držal stik z Bulego, nato pa je začel popuščati in Italijan mu je ušel na več kot sekundo. Vodilni v svetovnem prvenstvu prednosti ni več zapravil in v cilju slavil že svojo 20. zaporedno zmago. V letošnji sezoni je še neporažen, svoj izjemen zmagovalni niz pa je začel že lani.

Bratski obračun za tretje mesto je proti Alexu dobil Sam Lowes.