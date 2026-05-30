Neverjetni Bulega do 20. zaporedne zmage

Kvalifikacije je po pričakovanjih dobil Italijan Nicolo Bulega, ki je s časom 1:46.836 postavil nov rekord steze. Bulegi se je najbližje približal domači dirkač Iker Lecuona, ki je za Italijanom zaostal za šest desetink sekunde. Mesto na zadnji stopnički si je priboril še en Italijan Alberto Surra.
"Nisem pričakoval, da bom tako hiter v kvalifikacijah, ker je temperatura steze zelo visoka. Z ekipo smo opravili zelo dobro delo, hkrati sem vesel tudi rekorda steze," je po zmagi v kvalifikacijah dejal Bulega.
Italijan je najboljši startni položaj na prvi dirki tudi dobro unovčil. Že v prvem krogu je povedel pred moštvenim kolegom Lecuono, kmalu pa si je pred Špancem pridirkal približno pol sekunde prednosti.
Lecuona je sprva še držal stik z Bulego, nato pa je začel popuščati in Italijan mu je ušel na več kot sekundo. Vodilni v svetovnem prvenstvu prednosti ni več zapravil in v cilju slavil že svojo 20. zaporedno zmago. V letošnji sezoni je še neporažen, svoj izjemen zmagovalni niz pa je začel že lani.
Bratski obračun za tretje mesto je proti Alexu dobil Sam Lowes.
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