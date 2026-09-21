Bundes Cup: Nova 6 znova na vrhu, beton se poslavlja

Denis Totošković (v sredini) je bil MVP turnirja. FOTO: Bundes Cup 2025

Naslov v članski konkurenci je osvojila ekipa Nova 6, ki je na Bundesu zmagala že drugič. Naslov najboljšega strelca turnirja je šel v roke Denisa Totoskovića. Med veterani je slavila ekipa AS BAU. Za najboljšega igralca je bil izbran Gregor Režonja. Turnir se je tako z lepo udeležbo in športnim vzdušjem poslovil od betona v sedanji obliki. Ostaja upanje, da bo prenovljeno igrišče ohranilo duh, zaradi katerega je Bundes Cup to, kar je.

Bundes Cup 2025 FOTO: Damjan Žibert

Bundes Cup 2026, šlo je za peto izvedbo turnirja, ki je v dveh dneh privabil okoli 2000 radovednežev, je bila tudi priložnost za mlade nogometaše, da pokažejo svoje talente, se zabavajo in postanejo del te izjemne športne skupnosti.

Letošnji turnir je bil še večji in boljši – z več akcije, zabave in priložnosti za povezovanje. Vsaka ekipa bo imela priložnost pokazati svoje nogometne veščine, a kljub tekmovalnosti najpomembnejša vrednota ostaja skupnost, ki jo gradijo skupaj. Vse to bo ustvarilo nepozabno vzdušje, kjer se šport prepleta z druženjem in zabavo.

Spomin na Bundes Cup 2025. FOTO: Bundes Cup 2025

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