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Drugi športi

Bundes Cup: Nova 6 znova na vrhu, beton se poslavlja

Ljubljana, 21. 09. 2026 18.08 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Denis Totošković (v sredini) je bil MVP turnirja.

Tradicionalni futsal turnir Bundes Cup je tudi letos potekal pod že znanim sloganom "Nazaj na beton". Tokrat je bil poseben, saj je bil zadnji pred prenovo legendarnega igrišča, ki je v teh letih videlo nešteto bitk, golov in zgodb. Odziv ekip je bil odličen. V članski konkurenci se je prijavilo devetnajst ekip, v veteranski pa sedem.

Denis Totošković (v sredini) je bil MVP turnirja.
Denis Totošković (v sredini) je bil MVP turnirja.
FOTO: Bundes Cup 2025

Naslov v članski konkurenci je osvojila ekipa Nova 6, ki je na Bundesu zmagala že drugič. Naslov najboljšega strelca turnirja je šel v roke Denisa Totoskovića. Med veterani je slavila ekipa AS BAU. Za najboljšega igralca je bil izbran Gregor Režonja. Turnir se je tako z lepo udeležbo in športnim vzdušjem poslovil od betona v sedanji obliki. Ostaja upanje, da bo prenovljeno igrišče ohranilo duh, zaradi katerega je Bundes Cup to, kar je.

Bundes Cup 2025
Bundes Cup 2025
FOTO: Damjan Žibert

Bundes Cup 2026, šlo je za peto izvedbo turnirja, ki je v dveh dneh privabil okoli 2000 radovednežev, je bila tudi priložnost za mlade nogometaše, da pokažejo svoje talente, se zabavajo in postanejo del te izjemne športne skupnosti.

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Letošnji turnir je bil še večji in boljši – z več akcije, zabave in priložnosti za povezovanje. Vsaka ekipa bo imela priložnost pokazati svoje nogometne veščine, a kljub tekmovalnosti najpomembnejša vrednota ostaja skupnost, ki jo gradijo skupaj. Vse to bo ustvarilo nepozabno vzdušje, kjer se šport prepleta z druženjem in zabavo.

Spomin na Bundes Cup 2025.
Spomin na Bundes Cup 2025.
FOTO: Bundes Cup 2025

Lanski prihod predsednika NZS veliko priznanje organizatorjem

Kot vselej, bo tudi tokrat šlo hkrati tudi za prireditev z močno izraženo humanitarno noto. Lani tudi ob prisotnosti predsednika NZS Radenka Mijatovića, kar je bilo veliko priznanje za marljive organizatorje tradicionalne športno-dobrodelne prireditve. Prvi mož NZS je tudi letos obljubil obisk.

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