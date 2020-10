Bayern in Borussia Dortmund skupaj na vrhu po porazu Leipziga

Nogometaši Bayerna so v 6. krogu nemške Bundeslige brez Roberta Lewandowskega, ki mu je trener Hans-Dieter Flick namenil počitek, premagali zasedbo Kölna v gosteh (2:1). Pod gola Bavarcev sta se podpisala Thomas Müller in Serge Gnabry, častni zadetek za domačo zasedbo kozličkov, člana katere sta nekoč bila tudi Milivoje Novaković in Mišo Brečko, pa je prispeval Dominick Drexler .

Borussia Dortmund je v 6. krogu gostovala pri Arminii Bielefeld in slavila z 2:0, oba zadetka pa je dosegel – zanimivo – branilec Mats Hummels. Obakrat je bil natančen v drugem polčasu, prvič z desnico, drugič z glavo. Borussia z zmago ostaja na drugem mestu, a z enakim točkovnim izkupičkom kot Bayern.

Drugi zaporedni poraz Leipziga

Na zadnji sobotni tekmi med Borussio Mönchengladbach in do sedmega kroga vodilnim RB Leipzigom so se domače zmage veselili prvi. Tekmo je odločil gol 21-letnega avstrijskega vezista Hannesa Wolfa. Varovanci Marca Rosea so se po remiju z Realom med tednom (2:2) v Ligi prvakov, tako veselili novega dobrega rezultata, saj so premagali polfinalista Lige prvakov iz lanske sezone. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kamplje v dresu Leipziga tekmo začel, zelenico pa zapustil v 66. minuti, ko ga je zamenjal 22-letni Amadou Haidara. Rdeči biki so po odličnem začetku sezone očitno zapadli v manjšo krizo, saj so med tednom visoko izgubili pri Manchester Unitedu (0:5), to pa je bil še njihov drugi zaporedni poraz in sploh drugi poraz v aktualni sezoni.

Bundesliga, 6. krog, sobotne tekme:

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 0:2 (0:0)

Hummels 53., 71.

Augsburg - Mainz 3:1(1:0)

Vargas 40., Hahn 80., 90+1.; Onisiwo 64.

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 1:1 (0:0)

Silva 65.; Sargent 51.

FC Köln - Bayern München 1:2 (0:2)

Drexler 82.; Müller 13./11-m, Gnabry 45+1.

Borussia Mönchengladbach- RB Leipzig1:0 (0:0)

Wolf 60.