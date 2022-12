Butara še štiri leta predsednik hokejske Olimpije

Miha Butara ostaja predsednik hokejskega kluba SŽ Olimpija. V Ljubljani so izpeljali 20. redno skupščino, na kateri so njeni člani nov štiriletni mandat podelili Butari, so sporočili iz ljubljanskega kolektiva.

icon-expand Miha Butara ostaja na čelu ljubljanskega hokeja. FOTO: HK SŽ Olimpija Ljubljana "Članom kluba se zahvaljujem za ponovno izraženo zaupanje in nov mandat. Za nami je relativno težko in uspešno obdobje, v katerem smo realizirali veliko večino zastavljenih ciljev. V prihodnjih štirih letih smo si zastavili ambiciozne cilje, tako tekmovalne kot organizacijske, s katerimi želimo Olimpijo dvigniti še na višjo raven," je ob tem povedal Miha Butara. Člani so izvolili tudi nov upravni odbor, ki ga sestavljajo predsednik Butara, podpredsednika Dušan Mes in Miodrag Maksimović ter Simona Remih, Tomaž Vnuk, Dušan Lepša, Vladimir Ban, Simon Bračun, Aleš Mihelič, Igo Gruden, Milan Čadež, Pavle Jazbec in Anže Ulčar.