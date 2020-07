Normanu z 9,86 najboljši izid leta

"Po dolgih štirih letih sem končno spet lahko tekel tudi na 100 metrov," je Michael Norman po tekmi zapisal na Twitterju. Krovna svetovna atletska zveza je pozneje potrdila Normanov izid za dosežek leta, potem ko je ugotovila, da je atlet tekel le ob rahli dovoljeni pomoči vetra (+1,6 m/s). Prejšnja najboljša znamka leta 2020, ki ga je tudi v športu ohromila koronavirusna pandemija, je bila v lasti Južnoafričana Akanija Simbina, ki je marca v Pretorii tekel 9,91.

Norman je obenem postal šele drugi človek v zgodovini, ki je tekel pod 10 sekundami na 100 metrov, pod 20 na 200 in pod 44 na 400 metrov. Poleg njega je to do zdaj uspelo le še južnoafriškemu olimpijskemu prvaku na 400 m Waydu van Niekerku.