Cadillac si leta 2026 želi dirkati v formuli 1

Michael Andretti in njegova dirkaška ekipa sta se nameravala pridružiti karavani formule 1 že naslednje leto, a je te načrte januarja prekinilo vodstvo tekmovanja. To je zavrnilo prošnjo za razširitev, kjer bi bila ameriška ekipa enajsti član svetovnega prvenstva.

Kot poroča dpa, so se zdaj ob robu dirke v Las Vegasu spet sestali vodilni iz formule 1 in predstavniki Andrettijeve ekipe. Po zamenjavi v vodstvu moštva ima zdaj nekdanji dirkač precej manjši delež in vpliv, večjega pa podjetje General Motors, to bi v formulo 1 vstopilo z blagovno znamko Cadillac, ki sodi v koncern. Prav dejstvo, da bo za projektom v večji meri kot ob prvotnem predlogu vstopa stal koncern GM, naj bi pretehtalo v prid bodoči novi ekipi.