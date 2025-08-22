Svetli način
Cadillac bo stavil na izkušnje: za ameriško moštvo Bottas in Perez?

Ljubljana, 22. 08. 2025 15.14 | Posodobljeno pred 1 uro

S.V.
4

Valtteri Bottas bo prvi dirkač Cadillaca za sezono 2026 v svetovnem prvenstvu Formule 1. Finski veteran bo ključen ob debiju ekipe, medtem ko vsi znaki kažejo, da se bo projektu kmalu pridružil tudi Mehičan Sergio Perez.

Po poročanju RacingNews365 je Valtteri Bottas, ki je trenutno rezervni dirkač Mercedesa, že podpisal pogodbo s Cadillac F1, uradna objava pa naj bi sledila v prihodnjih dneh. Poteza prihaja v odločilnem trenutku, saj mora ameriška ekipa hitro dokončati svojo zasedbo, da lahko še pred koncem leta opravi teste (s starejšimi dirkalniki).

Prihod Finca krepi Cadillacovo strategijo, da za svoj debi v Formuli 1 stavi na izkušnje. Z 246 nastopi na dirkah v karavani F1, 20 zmagami, 20 najboljšimi startnimi položaji in 67 uvrstitvami na stopničke, pa tudi s petimi konstruktorskimi naslovi z Mercedesom med letoma 2017 in 2021, Bottas ekipi prinaša trdno osnovo za vstop v elitni razred motošporta.

Pomembno vlogo pri dogovoru je imel tudi odnos med dirkačem in šefom ekipe Graemom Lowdonom, ki Bottasove sposobnosti dobro pozna, saj je bil nekoč menedžer Guanyuja Zhouja, njegovega nekdanjega moštvenega kolega pri Sauberju.

Kaj pa prihodnost Checa Pereza?

Čeprav še ni uradno potrjeno, vse kaže, da bo po poletnem premoru Cadillac kot drugega dirkača naznanil Sergia Pereza. Mehičan bi v ameriški ekipi lahko našel priložnost za nov začetek po obdobju pri Red Bullu.

V tem primeru bi Cadillac F1 svojo novo ero začel z dvema zvenečima imenoma, ki združujeta izkušnje in tržno privlačnost. Vseeno pa ostajajo vprašanja, ali se bo Bottas takoj odpovedal vlogi rezervnega dirkača pri Mercedesu – kjer ima pomembno vlogo pri razvoju 18-letnega talenta Andrea Kimija Antonellija – ali pa bo do dokončne vzpostavitve strukture ekipe opravljal obe funkciji hkrati.

KOMENTARJI (4)

Monster_cat
22. 08. 2025 16.07
-1
Od kje vam ta info?
ODGOVORI
0 1
JOSEPH HAYDN
22. 08. 2025 16.04
+2
Upam, da svoje mesto dobi Kimi Antonelli. Mali je super
ODGOVORI
2 0
dinozaver79
22. 08. 2025 16.16
+1
Vse boljsi bo
ODGOVORI
1 0
aloaloalo
22. 08. 2025 15.38
+0
Cadillas! God, veri najs! Kopi pejst! Vel dan!
ODGOVORI
2 2
