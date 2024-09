'Čaka nas eno zahtevnejših gostovanj v sezoni'

Prenos 3. kroga Lige prvakinj v soboto ob 15.50 na Kanalu A in VOYO.

Iz Ljubljane najprej do Benetk, od koder bodo poletele proti Münchnu in nato Cluju, sledila pa bo še slabi dve uri dolga vožnja proti mestecu Bistria. "Čaka nas eno najbolj zahtevnih gostovanj. Na splošno, za vse. Romunke so nepredvidljive, pokazale so že izjemne rezultate," pravi Tatjana Brnović. "Težko bo, ni pa nemogoče. Imamo veliko informacij, saj se v rokometnem svetu vsi poznamo. Nekaj ključnih napotkov pa sta nam predali tudi soigralki Jennifer Gutierrez in Grace Zaadi Deuna, ki sta minulo sezono preživeli v Romuniji," je še dejala Črnogorka v dresu Krimovk.