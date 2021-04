Cambridge zmagovalec prestižne veslaške regate

Dirka je bila letos zaradi pandemije novega koronavirusa in varnostnih razlogov zaradi nestabilnosti mostu Hammersmith prestavljena v bližino Elyja v Cambridgeshiru, izpeljana pa brez prisotnosti gledalcev na tokrat 4,9 km dolgem odseku po reki Veliki Ouse. To se je zgodilo šele drugič v vsej zgodovini dirke, ki jo sicer na reki Temzi največkrat med krajema Putney in Mortlake prirejajo od leta 1829. Prvič je na reki Ouse sicer neuradna dirka potekala leta 1944 zaradi druge svetovne vojne. Letošnja se je začela ravno na končni točki takratne preizkušnje, ki pa ni štela v skupni zbir zmag in porazov.

Cambridge je preizkušnjo bolje začel in si hitro priveslal dolžino čolna prednosti. Zaradi veslanja v odmerjeni prostor Oxforda so prejeli kar nekaj opozoril od žirije, nato pa se je začela njihova prednost topiti. Oxford se je po polovici dirke že povsem približal, v zaključku pa so veslači univerze v Cambridgeu znova pritisnili na plin in slavili po slabih petih kilometrih oziroma 14 minutah in 10 sekundah.

"Decembra smo imeli podobno testno dirko, ko smo v prvih 750 metrih hitro začeli, nato pa bolj kot ne nadzorovali položaj. Tokrat smo le kopirali potek preizkušnje, a je ta zmaga seveda toliko slajša," je dejal predsednik veslaškega kluba na univerzi Cambridge in eden od osmerice v čolnu Callum Sullivan.

"Za nami je res edinstvena sezona. Morali smo se prilagajati in držati visoko raven motivacije med fanti, še posebej, ko so vmes posegle bolezni in smo morali biti v svojih 'mehurčkih'," je še dodal Sullivan, preden so se člani tako moške kot ženske ekipe po prejemu pokala okopali v reki, na kateri so slavili.

Cambridge je namreč dobil tudi žensko preizkušnjo. Tokrat je bila dirka tesnejša kot pred dvema letoma, saj so za četrto zaporedno zmago in skupno 45. veslačice Cambridgea slavile z dolžino čolna prednosti. Oxford ostaja pri 30 zmagah. V ženski konkurenci so dirko prvič izvedli leta 1927, redno pa jo prirejajo od leta 1964.