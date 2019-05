Carapaz opozarja na zadnje tri etape, Engels si želi, da bi Roglič tvegal, če bo svež

Primož si želi zmage "Če bo začutil, da ima priložnost, je Primož fant, ki si želi zmage. A gre za njegove noge, za njegovo predstavo. Sam bi rad tvegal, da pridemo do zmage na Giru. V kolikor bo začutil, da je na meji, potem bo skušal voziti na to, da reši stopničke," je pristavil Engels.

"Primož mora narediti razliko pred kronometrom. 2:16 je na 17 kilometrih malce preveč. Če ima noge, mora ali v petek ali v soboto narediti razliko," je v pogovoru za Cyclingnews izpostavil Addy Engels . Ta je iskreno priznal, da se ekipa Jumbo-Vismo težko bori s precej močnejšim Movistarjem, ki ima med prvo četverico kar dva kolesarja (Carapaz in Mikel Landa). "Težko je, še posebej na etapah, ki prihajajo zdaj. Imamo manj ljudi kot Movistar. Ne gre za to, da bi se lahko ukvarjali z njimi. Poskusili bomo Primoža pripeljati v čim boljši položaj do finala. Zadovoljni bi bili, če bi kronometer začeli v rožnatem. 2:16 je preveč. Po treh tednih dirkanja je tudi na kronometru težko narediti razliko," je opozoril Engels.

Carapaz: Vse tri etape bodo ključne

Nosilec rožnate majice po 18. etapi Richard Carapaz je dejal, da bodo vse tri zadnje etape ključne. In še kako prav ima. Petkova in sobotna etapa sta namreč gorski, zadnja v nedeljo pa je 17 kilometrov dolg kronometer, kjer se vselej naredi razlika. "Petek bo drugačen kot četrtek. To bo znova velik test v gorah za nas. Vse tri preostale etape bodo ključne. Počutimo se pripravljene na izziv," je za spletno stran ekipe Movistar povedal Carapaz, ki je na Giro sicer prišel v senci kapetana Mikela Lande. Ta trenutno drži četrto mesto (+3:03) in bo prav tako zagotovo poskušal z napadi v gorah.

151 kilometrov dolga petkova etapa se bo zaključila s 13,6 dolgim vzponom na samem zaključku.