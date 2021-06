Carl Nassib prvi v ameriškem nogometu priznal istospolno usmerjenost

"Želim vam vzeti le trenutek časa za priznanje, da sem gej. To sem sicer nameraval že dolgo časa, ampak sedaj čutim, da sem dovolj gotov vase, da to spravim iz sebe ... Upam, da bo nekoč napočil čas, da takih video sporočil sploh ne bo treba več objavljati, dotlej pa naj bo to moj prispevek h kulturi vključevanja in sočutja," je sporočil Carl Nassib in dodal, da si je to želel storiti že desetletje in pol. Ob tem je sporočil, da je namenil 100.000 ameriških dolarjev (okoli 84.000 evrov) neprofitni organizaciji Trevor Project, ki skrbi za preprečevanje samomorov med mladimi v skupnosti LGBTQ po ZDA.