Carlos Alcaraz je Đokovića popolnoma nadigral in osvojil Wimbledon

Carlos Alcaraz je na letošnjem turnirju imel nekaj težav s počasnimi začetki obračunov, a v finalu je že v prvi igri 16 let starejšemu Novaku Đokoviću poslal jasno sporočilo. Servis igra Đokovića je trajala kar 14 minut, sedemkrat sta bila izenačena, Alcaraz pa je peto break točko izkoristil in Srbu ukradel prvo igro v prvem nizu.

A tu se mladi Španec ni ustavil, saj je serviral odlično in najboljšemu teniškemu igralcu vseh časov dal vedeti, da ga čaka izjemno težka naloga. Đokoviću je prepustil zgolj dve igri in prvi niz prepričljivo dobil z izidom 6:2. Jasno je bilo, da bo Đoković drugi niz moral dobiti, saj Alcaraza v taki formi verjetno nihče v zgodovini tenisa ne bi mogel premagati po zaostanku dveh nizov. Srb je tudi drugi niz začel s servisom, a znova mu je Alcaraz 'ukradel' servis in zmagovalec 24 turnirjev za grand slam je bil v velikih težavah.