Carlos Alcaraz po petih nizih strl odpor Francesa Tiafoeja

Enaindvajsetletni igralec s Pirenejskega polotoka je bil večji del dvoboja v podrejenem položaju, v najbolj odločilnih trenutkih pa je vendarle pokazal svoje teniško mojstrstvo ter po hudem in napornem obračunu strl odpor pet let starejšega Američana.

Calros Alcaraz je po zaostanku v nizih z 1:2 najboljšo predstavo prikazal prav v podaljšani igri četrtega niza, ki ga je gladko dobil s 7:2. Izjemno samozavestno igro je prikazal tudi v odločilnem petem nizu, že v tretji igri je odvzel začetni udarec tekmecu in nato na svoj servis povedel s 3:1. Svojo prevlado je potrdil tudi v nadaljevanju dvoboja, v peti igri je ponovil vajo in povedel s 4:1 ter dvoboj brez stresnih trenutkov pripeljal do končne zmage.

"Dvoboji s Francesom so zame vedno velik izziv. Gre za nadarjenega in trdoživega igralca, ki je danes znova dokazal, da je zasluženo na vrhu in se je sposoben boriti za turnirske zmage. V začetku dvoboja nisem našel ustreznih rešitev za njegovo prodorno igro, a sem vesel, da sem jih v prelomnih trenutkih dvoboja le našel in se uvrstil v nadaljnji krog," je po zmagi dejal Alcaraz, ki v Wimbledonu naskakuje četrto zmago na turnirjih za grand slam po predlanski zmagi v New Yorku, lanski v Wimbledonu in letošnji v Parizu.

Španca, sicer tretjega nosilca turnirja z nagradnim skladom 52,3 milijona evrov, v osmini finala čaka zmagovalec ameriško-francoskega obračuna Brandon Nakashima - Ugo Humbert.