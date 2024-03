Carlos Alcaraz uspešno ubranil naslov v Indian Wellsu

Za Španca, ki je ostal drugi igralec lestvice ATP, pa je bil še najbolj pomemben podatek, da je bil to po zahtevnem obdobju in ne najboljši igri njegov prvi naslov po lanskem Wimbledonu. Skupno je bila to 13. lovorika v njegovi karieri, potem ko je igral v 17. finalu.

Na drugi strani je Danil Medvedjev, ki je ostal četrti na lestvici ATP, igral v 38. finalu. Ima 20 lovorik, a je izgubil zadnjih pet finalnih obračunov.

Tako Alcaraz kot Medvedjev bosta ostala v ZDA, kjer najboljše igralce in igralke čaka še drugi del "sončnega dvojca" turnirjev serije masters, in sicer v Miamiju. Turnir se bo z glavnim delom začel v torek pri ženskah in trajal do moškega finala 31. marca.

Indian Wells, moški (8.299.434 evrov):

- finale:

Carlos Alcaraz (Špa/2) - Danil Medvedjev (Rus/4) 7:6 (5), 6:1.