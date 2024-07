Je Carlos Alcaraz s prestola dokončno izrinil velikega Novaka Đokovića?

O njemu se je v ozkih krogih teniških strokovnjakov leta šepetalo, po izjemnem preboju na veliko sceno in osvojitvi turnirja masters serije v Madridu leta 2022, ko je zaporedoma odslovil velikana tega športa Rafaela Nadala in Novaka Đokovića, se je šepet izbrane peščice spremenil v vzklike navdušenja množic. Hitro se je začelo napovedovati nekaj, kar je pred tem delovalo nemogoče. Roger Federer, Rafael Nadal in na koncu še najbolj Novak Đoković so leto za letom vse bolj brutalno ubijali upe generacije za generacijo obetavnih mladeničev. Ti so optimistično upali, da bodo pokorili velikane, ki pa so jih vsakič znova tako okrutno in brez zadržkov premagovali, da so številni "obetavni" mladi igralci hitro postali zaznamovani.

Mnogi mladi igralci so na videz spremenili svojo miselnost iz "upam, da mi uspe premagati Nadala, Federerja in Đokovića" v "komaj čakam, da se vsi trije upokojijo in jaz pridem na svoj račun". A to računico je Đoković s svojo dominacijo v pozni jeseni svoje kariere brez obotavljanja vrgel v smeti teniške zgodovine. Vsi nadarjeni igralci, ki so v senci velike trojice leta upali, pa se bodo v naslednjih letih morali soočiti s kruto resnico, da je Alcaraz od njih popolnoma drugačen.