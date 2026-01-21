Carlos Alcaraz z majhnimi težavami preko druge ovire

Sloviti igralec s Pirenejskega polotoka je po dveh urah in 46 minutah zlomil odpor 34-letnega tekmeca iz Nemčije.
"Že pred dvobojem sem vedel, da bo Hanfmann dobro igral, a uvodni del tekme je bil veliko težji, kot sem pričakoval," je po zmagi dejal šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam.
Španec je doslej po dvakrat slavil v Parizu, Wimbledonu in New Yorku, v Melbournu pa še ni posegel po zvezdah, v letih 2024 in 2025 se je najdlje prebil do četrtfinala.
Zmaga Sabalenke
Poleg Carlosa Alcaraza je napredovala tudi Belorusinja Arina Sabalenka po zmagi nad kitajsko kvalifikantko Bai Zhuoxuan s 6:3 in 6:1. Prvo igralko na lestvici WTA in prvo nosilko letošnjega uvodnega turnirja za grand slam z nagradnim skladom 64,4 milijona evrov v naslednjem krogu čaka obračun proti Avstralki ruskega rodu Anastaziji Potapovi, ki je bila boljša od Britanke Emme Raducanu s 7:6 (3) in 6:2.
"Zelo sem vesela, da je bila moja igra samozavestna in osredotočena. Gremo korak za korakom, zadovoljna sem s svojo predstavo, a še vedno je veliko prostora za izboljšave," je po zmagi dejala Sabalenka.
Poleg Belorusinje se je v tretji krog uvrstila tudi Američanka Cori Gauff, sicer tretja nosilka turnirja v deželi tam spodaj, po zmagi nad Srbkinjo Olgo Danilović s 6:2 in 6:2. Zmagovalko odprtega prvenstva ZDA 2023 in lanskega odprtega prvenstva Francije po današnji zmagi nad srčno izbranko slovenskega nogometnega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka v naslednjem krogu čaka rojakinja Hailey Baptiste.
Poleg Gauff so se v tretji krog prebile še nekatere nosilke, med njimi so Ukrajinka Jelina Svitolina, Rusinja Diana Šnajder, Kanadčanka Victoria Mboko in Danka Clara Tauson.
V moškem delu tekmovanja se je v tretji krog uvrstil nepredvidljivi Rus Danil Medvedjev, sicer enajsti nosilec, po zmagi nad Francozom Quentinom Halysom s 6:7 (9), 6:3, 6:4 in 6:2 ter njegov rojak Andrej Rubljov. Portugalec Jaime Faria ni bil kos 13. nosilcu iz Rusije, ki je zmagal s 6:4, 6:3, 4:6 in 7:5. Od nosilcev sta napredovala tudi Argentinec Francisco Cerundolo in Američan Tommy Paul.
Izidi:
- Melbourne, OP Avstralije (64,4 milijona evrov):
- moški:
- 2. krog:
Francisco Cerundolo (Arg/18) - Damir Džumhur (BiH) 6:3, 6:2, 6:1;
Fabian Marozsan (Mad) - Kamil Majchrzak (Pol) 6:3, 6:4, 7:6 (5);
Tommy Paul (ZDA/19) - Agustin Tirante Thiago (Arg) 6:3, 6:4, 6:2;
Andrej Rubljov (Rus/13) - Jaime Faria (Por) 6:4, 6:3, 4:6, 7:5;
Martin Etcheverry Tomas (Arg) - Arthur Fery (VBr) 7:6 (4), 6:1, 6:3;
Danil Medvedjev (Rus/11) - Quentin Halys (Fra) 6:7 (9), 6:3, 6:4, 6:2;
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Yannick Hanfmann (Nem) 7:6 (4), 6:3, 6:2;
- ženske:
- 2. krog:
Jelina Svitolina (Ukr/12) - Linda Klimovicova (Pol) 7:5, 6:1;
Diana Shnaider (Rus/23) - Talia Gibson (Avs) 3:6, 7:5, 6:3;
Zeynep Sonmez (Tur) - Anna Bondar (Mad) 6:2, 6:4;
Arina Sabalenka (Blr/1) - Zhuoxuan Bai (Kit) 6:3, 6:1;
Julija Putinceva (Kaz) - Elsa Jacquemot (Fra) 6:1, 6:2;
Hailey Baptiste (ZDA) - Storm Hunter (Avs) 6:2, 6:1;
Victoria Mboko (Kan/17) - Catherine Mcnally (ZDA) 6:4, 6:3;
Clara Tauson (Dan/14) - Polina Kudermetova (Uzb) 6:3, 3:6, 7:5;
Anastasia Potapova (Avt) - Emma Raducanu (VBr/28) 7:6 (3), 6:2;
Cori Gauff (ZDA/3) - Olga Danilović (Srb) 6:2, 6:2.
