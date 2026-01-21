Carlos Alcaraz z majhnimi težavami preko druge ovire

Sloviti igralec s Pirenejskega polotoka je po dveh urah in 46 minutah zlomil odpor 34-letnega tekmeca iz Nemčije. "Že pred dvobojem sem vedel, da bo Hanfmann dobro igral, a uvodni del tekme je bil veliko težji, kot sem pričakoval," je po zmagi dejal šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Carlos Alcaraz FOTO: AP

Španec je doslej po dvakrat slavil v Parizu, Wimbledonu in New Yorku, v Melbournu pa še ni posegel po zvezdah, v letih 2024 in 2025 se je najdlje prebil do četrtfinala.

Zmaga Sabalenke

Poleg Carlosa Alcaraza je napredovala tudi Belorusinja Arina Sabalenka po zmagi nad kitajsko kvalifikantko Bai Zhuoxuan s 6:3 in 6:1. Prvo igralko na lestvici WTA in prvo nosilko letošnjega uvodnega turnirja za grand slam z nagradnim skladom 64,4 milijona evrov v naslednjem krogu čaka obračun proti Avstralki ruskega rodu Anastaziji Potapovi, ki je bila boljša od Britanke Emme Raducanu s 7:6 (3) in 6:2. "Zelo sem vesela, da je bila moja igra samozavestna in osredotočena. Gremo korak za korakom, zadovoljna sem s svojo predstavo, a še vedno je veliko prostora za izboljšave," je po zmagi dejala Sabalenka.

Arina Sabalenka FOTO: AP