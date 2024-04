Carlos Sainz: Čas je, da stvari pospešimo, ekipe vedo, da sem prost!

OGLAS

Kje bo dirkaško kariero nadaljeval Carlos Sainz? FOTO: AP icon-expand

Po novici, ki je karavano formule 1 zajela v začetku februarja, da se Lewis Hamilton po koncu aktualne sezone iz Mercedesa seli k Ferrariju, je postalo jasno, da je za Carlosa Sainza to zadnja sezona pri italijanskem moštvu. Po zmagi v Avstraliji pred dvema tednoma, ki je bila njegova tretja v karieri, je Španec stopil pred novinarje in spregovoril tudi o svoji prihodnosti: "Seveda se pogovarjam z ekipami, ker je seveda vsem znano, da še nimam službe za naslednje leto," je pojasnil 29-letnik. "Pogovarjamo se s skoraj vsemi. Gre pa za to, da grem sam bolj v podrobnosti in tako lahko dobro vidim, kaj bi bilo najbolje zame in seveda za mojo prihodnost. Nimam pa še ničesar konkretnega za povedati."

"Edino, kar bi lahko rekel, je, da je očitno zdaj pravi čas, da vse skupaj nekoliko pospešimo in upam, da bomo to lahko uredili slej kot prej," je še poudaril. "Ekipe vedo, da sem prost in da sem na voljo. In da se lahko vse skupaj precej hitro zaključi." Slednje potrjujejo tudi dobri rezultati v letošnji sezoni. Na dirkališču v japonski Suzuki je v nedeljo dosegel tretje mesto: "Zelo sem zadovoljen s tremi stopničkami na treh dirkah v letošnji sezoni, ki vključujejo tudi eno prvo mesto. Na Japonskem je bilo sicer zelo težko, prehiteti sem moral številne dirkače na stezi, toda na koncu je naša strategija delovala."

Sainz je v svoji karieri zbral že 21 uvrstitev na zmagovalni oder. "Pozitivna stvar v letošnjem letu je ta, da smo na težkih dirkališčih, kot je ta na Japonskem, bližje najboljšim, kot pa na primer lansko sezono. Tako lahko dirkamo, to je bil naš cilj. Izboljšujemo se, sedaj pa moramo izboljšati še dirkalnik." Dirkač ve, da je sedaj čas za biti ali ne biti, in da je to njegova priložnost, da lahko sklene "veliko" pogodbo. "Na vse skupaj sicer lahko gledam na dva načina, z žalostjo, ker ne morem nadaljevati pri Ferrariju, zdaj, ko vsi opravljamo odlično delo, ali pa kot priložnost, ker vem, da to odpira nova vrata zame in za možnost boja z drugo ekipo. Čas je torej za pomembne odločitve," še poudari.