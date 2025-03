Carlsen 'prepovedane kavbojke' prodal za 34 tisoč evrov

Norvežan je turnir v New Yorku decembra 2024 odigral v kavbojkah, kar je bilo za udeležence prepovedano. Najprej je plačal 200 dolarjev kazni od organizatorja in prejel ultimat, naj nemudoma spremeni garderobo. A zgodba se je zapletala. Magnus Carlsen je zahtevo zavrnil in bil diskvalificiran. Nato se je po vrsti pogovorov z Mednarodno šahovsko zvezo (Fide) lahko udeležil prvenstva v "blicu", ki je bilo nadaljevanje hitropoteznega prvenstva.

Ene bolj slavnih kavbojk na svetu je 34-letni Carlsen februarja nato dal na dražbo. "Prepovedane kavbojke, zdaj so lahko vaše. Na dražbi prodajam svoje kavbojke. Stavek, za katerega si nikoli nisem mislil, da ga bom napisal. A zdaj je čas," je na X tudi malo v šali zapisal šahist. Ponudba na prodajni platformi ni prikazovala le fotografij kavbojk, ampak je vsebovala tudi nekaj posnetkov samega Carlsena na svetovnem prvenstvu, kjer je nosil kavbojke.