Carlsen v lov na magično številko 2900

Po ubranitvi naslova svetovnega prvaka v Dubaju je Carlsen trenutno pri 2865 ratinških točkah na mesečni lestvici krovne šahovske zveze Fide. V karieri je že dvakrat "obtičal" pri 2882, in sicer leta 2014 ter 2019.

Carlsen je sicer po dnevnem ratingu najvišje prišel do 2889, na neposrednem oz. tako imenovanem "live" ratingu med turnirji pa leta 2009 tudi do 3002. Rekord ima v tem pogledu Američan Fabiano Caruana, ki je leta 2014 po informacijah Guardiana prišel kar do ratinga 3103.

Toda vse to ne šteje kot uradni rating. Carlsen si je za leto 2022 zastavil zgolj en cilj, in sicer preseči 2900 ratinških točk, začetek lova na to številko pa se bo začel danes na turnirju na Nizozemskem, ki velja za "šahovski Wimbledon". Trajal bo do 30. januarja.