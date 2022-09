Carlsen v pismu odkrito o Niemannovem goljufanju

"Upam, da bo resnica prišla na dan, kakršna koli že bo," je še zapisal Carlsen. Šahovski svet že ves mesec pretresa saga Carlsen - Niemann. V začetku meseca je prišlo do prvega incidenta med njima. Na pokalu Sinquefield v St. Louisu je superzvezdnik Carlsen presenetljivo izgubil proti ameriškemu najstniku in se prvič v karieri umaknil s turnirja. Takrat je posredno Carlsen prvič obtožil Niemanna goljufije, saj naj bi si pomagal z elektroniko.

Za zdaj ne sme povedati nič bolj konkretnega, četudi bi rad šel v podrobnosti, je v ponedeljek na Twitterju zapisal 31-letni šahovski zvezdnik. Goljufanje v šahu je označil za "eksistencialno grožnjo igri" in dejal: "Nekaj moramo storiti glede goljufanja v šahu. K temu bom prispeval tako, da ne bom igral proti igralcem, ki so goljufali v preteklosti, saj ne morem biti prepričan, kaj bodo takšni igralci počeli v prihodnosti."

Američan je tudi v intervjuju med pokalom Sinquefield priznal, da je kot najstnik, star 12 in 16 let, dvakrat goljufal v spletnih igrah, nikoli pa osebno za šahovnico. Vendar zgodbe še ni bilo konec. Prejšnji teden je njuna partija trajala le nekaj sekund, preden je Norvežan odstopil po samo eni potezi in brez komentarja zapustil videoklepet. Tako njegov ameriški tekmec kot gledalci so bili osupli.

Zdaj pa je Carlsen prvič brez dlake na jeziku spregovoril v pismu, objavljenem na Twitterju, z naslovom: Dragi šahovski svet.

"Menim, da je Niemann goljufal večkrat - in bolj nedavno - kot je javno priznal," je med drugim zapisal norveški šahist, ki natančne oblike goljufanja ni navedel, izpostavil pa je, da bi "želel povedati več, a za zdaj lahko govori le z dejanji".