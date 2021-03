Carolina in Tampa izenačeni na drugem mestu lige NHL

Tampa Bay je slavila tudi s pomočjo izvrstnega vratarjaAndreja Vasilevskija, ki je zbral 28 obramb ter še na tretji tekmi po vrsti zaklenil vrata.

V mestnem derbiju skupine MassMutual East je ekipa New Jersey Devils na domačem ledu morala priznati premoč New York Islanders z 1:2, New York Rangers pa so bili na domačem ledu boljši od Buffalo Sabres s 3:2.

Hokejisti Pittsburgh Penguins so na domačem ledu premagali Philadelphia Flyers s 5:2. Igralec tekme je bil Kasperi Kapanen, ki je zadel dvakrat v polno. V vratih je bil izjemno zanesljiv Tristan Jarry, ki je ubranil kar 40 strelov letalcev. Izkazal se je tudi Bryan Rust z golom in asistenco. V vrstah Pingvinov ni bilo videti zvezdniškega napadalcaSidneyja Crosbyja, ki je trenutno v samoosamitvi zaradi protokolov za zamejitev covida-19.

Člani kolektiva iz Columbusa Blue Jackets so na domačem ledu ugnali gostujočo zasedbo iz Detroita Red Wings s 4:1. Pred tekmo je generalni direktor modrih jopičevJarmo Kekalainen trenerju Columbusa Johnu Tortorellu izrazil zaupnico, kar pomeni, da za zdaj vodstvo ne bo poseglo po menjavah trenerskega štaba.

Kanadski derbi Montreal Canadiens – Ottawa Senators je pripadel domačinom iz Montreala, ki so slavili z izidom 3:1. Montreal je prišel do svoje prve zmage pod vodstvom novega trenerja Dominiqua Ducharma.

V drugem kanadskem derbiju Winnipeg Jets – Vancouver Canucks so gostitelji tekme iz Winnipega nadigrali gostujočo ekipo iz olimpijskega Vancouvra s 5:2. V vrstah Winnipega sta Kyle ConnorinBlake Wheeler vsak dosegla po en gol in dodala še dve podaji, Mark Scheifele pa je celo zbral tri asistence.

Na vrhu ligaške razpredelnice ostaja ekipa Toronto Maple Leafs, ki ima 36 točk. Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja je z 22 točkami peta ekipa v razvrstitvi skupine HondaWest, na vrhu katere je ekipa Las Vegasa s 27 točkami.

