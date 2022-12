Carolina potrdila prvo mesto v metropolitanski skupini

Carolina je dosegla že 10. zaporedno zmago, kar na 16 tekmah zapored pa je osvojila vsaj točko.

Vnovič je bil zelo razpoložen vratar Antti Raanta, ki v domači dvorani PNC Arena v Raleighu ni prejel gola in je zbral 19 obramb. Stefan Noesen v prvem delu ter Andrej Svečnikov in Teuvo Teravainen v drugem so tokrat zadeli ob igralcu več na ledu, Jesperi Kotkaniemi je v zadnji tretjini dosegel še četrti gol za domače.

Edmonton Oilersi so se veselili zmage s 7:2 na gostovanju v Seattlu. Še enkrat več je blestel Kanadčan Connor McDavid, ki je v zadnji tretjini dosegel nov gol, prej pa prispeval podaje za štiri gole, tri v prvi tretjini, ki so jo gostje iz Kanade dobili s 4:0.

Na lestvici strelcev 25-letni McDavid prepričljivo vodi pred zasledovalci. Prvi je tako po številu golov kot po številu podaj, skupaj pa je zbral že 72 točk. Prvi zasledovalec je njegov klubski soigralec Nemec Leon Draisaitl, ki je zbral 57 točk, danes pa na tekmi ni nastopil.

Nashville se je s 6:1 veselil zmage v Anaheimu. Gol in dve podaji je prispeval Filip Forsberg, gol in podajo Colton Sissons. Tekma je bila izenačena v prvi polovici, vse do 30. minute, ko je Rus Jakov Trenin zadel za 2:1. V drugi polovici tekme so zadevali le še gostje iz Tennesseeja.

New Jersey pa je s 4:2 slavil v Pittsburghu. Gostitelji so na tekmi vodili z 1:0 in 2:1, gostje pa so predvsem po zaslugi Jacka Hughesa, ki je zadel dvakrat, zmogli preobrat.

Anže Kopitar ponoči ni igral, zato pa bo pred novoletnim rajanjem danes s soigralci v Los Angelesu zabaval občinstvo na tekmi s Philadelphio.