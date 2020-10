Đoković odgovarja kritikom: Imam nekaj težav z vratom in ramo

Pozdrav Carrena Buste (desno) in Đokovića po zmagi Srba in napredovanju v polfinale.

Prva zvezdnika letošnjega turnirja v Roland Garrosu, prvi nosilec Novak Đokovićin 12-kratni osvajalec pariškega naslova Rafael Nadal, morata pred njunim težko pričakovanim "zmenkom" v velikem finalu opraviti le še s predzadnjo stopničko tekmovanja. Srbski as Đoković je v sredo zvečer z nekaj težavami opravil z Nadalovim španskim rojakom Pablom Carrenom Busto.

Carreno Busta je prvi niz dobil s 6:4, nato pa je Đoković, ki je zahteval tudi zdravniški premor zaradi težav z vratom oziroma ramo, dvoboj dobil s 6:2, 6:3 in 6:4 v nizih. Njegov španski tekmec je imel po obračunu kar nekaj pripomb nad ravnanjem srbskega zvezdnika, ki ga sicer tekmeci že praktično vso kariero obtožujejo, da takšne in drugačne težave s poškodbami pogosto izrablja v taktične namene.

'Vedel sem, da se bo to zgodilo'

"Res me to ne preseneča, mislim pa, da je to nekaj dobrega,"je o Đokovićevem zdravniškem premoru povedal Carreno Busta."Vedel sem, da se bo to zgodilo, saj to načeloma naredi takrat, ko je v težavah. Dejstvo, da je to storil, kaže na to, da je bil v težavah, da se ni počutil prijetno in da mi je uspelo igrati na visoki ravni. Zato so se mu začeli porajati dvomi,"je dodal Španec.

"Že dolgo časa to počne. Vsakič, ko se mu dvoboj malce zaplete, zahteva zdravniško pomoč. Ne vem, ali ima kakšne kronične težave z ramo ali pa gre za psiho, saj se mu pojavi vsakič, ko postane težko,"je še povedal Carreno Busta.

Težave na ogrevanju, ki so nato začele izginjati

Đoković se je po napredovanju v polfinale branil, da je nekaj nelagodja čutil že v trenutku, ko je prišel na igrišče. Več o svoji poškodbi oziroma poškodbah ni želel razkriti, rekoč, da s tem ne želi pomagati tekmecem, dokler se še vedno poteguje za naslov.

"Dobro, gotovo se nisem počutil dobro, ko sem stopil na igrišče. Na ogrevanju so se zgodile določene zadeve. S tekmo se je moje telo vedno bolj ogrevalo in bolečine so postajale manjše. To mi je omogočilo, da sem igral bolje in bolje sem se tudi počutil,"je dejal Đoković.

"Imam nekaj težav z vratom in ramo, a ne želim razkriti preveč, saj ostajam na turnirju. Niz in pol je bil (Carreno Busta, op. a.) boljši, nadzoroval je igro. Čeprav resnično nisem imel veliko energije v nogah. Pomagalo mi je, da sem dobil sedem zaporednih iger ih povedel za 'break' v tretjem nizu. Bilo je izenačeno, tudi on je imel svoje priložnosti."

'Cicipas že dvanajst mesecev igra tenis svojega življenja'

V polfinalu Nadala čaka Argentinec Diego Schwartzman, ki je v epskem četrtfinalnem dvoboju izločil Avstrijca Dominica Thiema, zmagovalca nedavnega US Opna, medtem ko bo Đokovića (vsaj na papirju) čakal težji tekmec, in sicer Grk Stefanos Cicipas.

"Je med najboljšimi igralci sveta. V tej družbi je po lastni zaslugi. Zmagal je na zaključnem turnirju ATP, dvanajst mesecev igra tenis svojega življenja. Pričakujem težak dvoboj, a to v polfinalu velikega slama ni nič neobičajnega,"je še povedal Đoković.