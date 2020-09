Carreno in Zverev polfinalista OP ZDA, sladko 'maščevanje' Osake

Peti nosilec Alexander Zverevje po veliki borbi le uspel streti vzhajajočo zvezdo hrvaškega tenisa Borno Ćorića. 23-letnik po rodu iz Zagreba je prvi niz prepričljivo dobil s 6:1 in vse je kazalo na to, da bo Zverev ob odsotnosti treh najboljših igralcev zadnjih desetletij, Rogerja Federerja, Rafaela Nadalain Novaka Đokovića(ki je kot edini nastopil v New Yorku, a ga zapustil zaradi odmevne diskvalifikacije), zapravil lepo priložnost v boju za nepričakovan naslov na velikem slamu. A po dveh navdušujočih predstavah v podaljšanih igrah drugega in tretjega niza, ki ju je dobil s 7:6 (5) in 7:6 (1), je le uspel streti svojega tekmeca, v četrtem nizu pa je zgolj še dokončal delo s 6:3.

"Začel sem igrati malce agresivneje. Slog moje igre ni bil na ravni četrtfinala velikega slama. Ne želim se ustaviti tukaj,"je dejal Zverev, ki ga v polfinalu čaka 20. nosilec Španec Pablo Carreno Busta. Asturijec je na zdaj že famoznem obračunu osmine finala igral z Đokovićem, ko je moral srbski zvezdnik zaradi tega, ker je z žogico zadel sodnico, zapustiti turnir, Španec je svežino še kako potreboval za trdo prigarano zmago nad 12. nosilcem iz Kanade Denisom Šapovalovom. Bilo je 3:6, 7:6 (5), 7:6 (4), 0:6 in 6:3. Dvoboj je trajal več kot štiri ure. 29-letni Carreno Busta je v polfinalu US Opna sicer igral že leta 2017.

Zvereva motil tudi komentator

"Uničen sem, a sem zelo vesel. Po tem boju je težko kaj reči, a neverjetno je spet igrati v polfinalu,"je dejal Carreno. Ćorić je v dvoboj proti na papirju favoriziranemu Zverevu vstopil samozavestno. V prejšnjih medsebojnih dvobojih je dokazal, da mu igra Zvereva ustreza, saj je dobil tri od štiri medsebojne dvoboje, vključno z edinim na igriščih Flushing Maedowsa. Prvi niz je z zanesljivo igro dobil, nato pa je v drugem že vodil s 4:2. A prednosti ni zadržal do konca, tako da je morala niz odločati podaljšana igra, v kateri pa je imel več zbranosti Nemec. Tudi v drugem nizu je odločal "tie break", spet ga je dobil Zverev, si s tem priboril psihološko prednost, ki jo je unovčil v četrtem nizu. Igralca sta kazala znake živčnosti, posebno Zverev se je neprestano jezil, motil ga je nekdanji igralec, zdaj pa televizijski komentator Brad Gilbert, ki naj bi govoril preglasno, pritoževal se je tudi nad menjavami oblačil tekmeca.

"Ni skrivnost, da sem dvoboj slabo začel. A najbolj pomembno je, da sem našel pot, kako se rešiti iz težav. Po izključitvi Novaka Đokovića se vsi zavedamo svoje priložnosti, izkoristil jo bo tisti, ki bo znal najbolje krotiti svoja čustva. Jaz jih na začetku nisem, potem pa sem se umiril in bil iz igre v igro boljši," je po zmagi dejal Zverev, ki bo v polfinalu turnirjev za grand slam igral drugič zaporedoma, v New Yorku pa je med najboljšimi štirimi prvič.

Tudi v drugem torkovem četrtfinalu je bilo treba ohranjati mirne živce. Carreno Busta je imel veliko težav s servisi Šapovalova, toda to ga ni spravilo iz tira. Po izgubljenem prvem nizu je tako kot Zverev dobil dve podaljšani igri, nato je četrti niz izgubil brez dobljene igre, a se v odločilnem petem vrnil, ga dobil s 6:3 in se po letu 2017 spet uvrstil v polfinale turnirja v New Yorku.

Osaka: Imela sem občutek, da bo v prednosti

V polfinale se je v ženski konkurenci prebila tudi Japonka Naomi Osaka, ki je v dveh nizih opravila s številko 93 s svetovne lestvice Shelby Rogers. 27-letna domačinka je presenetila šesto nosilko Čehinjo Petro Kvitovov četrtem krogu, toda tokrat ni imela nikakršnih možnosti proti osvajalki newyorškega naslova iz leta 2018. Osaka je sicer izgubila začetni udarec v prvem nizu, a ga brez težav dobila s 6:3, drugega pa s 6:4. 22-letno zvezdnico v polfinalu čaka še ena Američanka Jennifer Brady.

"Počutim se precej dobro," je po dvoboju dejala Osaka, ki je z masko, na kateri je bilo izpisano ime George Floyd, želela vnovič izkazati podporo tudi temnopolti skupnosti v ZDA, ki se za svoje pravice še posebej odmevno bori v zadnjih mesecih oziroma tednih. "Izid tega morda ne kaže, a odigrala sem nekaj res napornih dvobojev, zato sem res hvaležna, da sem v tem položaju,"je nadaljevala in se spomnila tudi prejšnjih neuspehov proti svoji včerajšnji tekmeci, ki jo je z 2:0 v nizih odpravila na kar treh prejšnjih obračunih, nazadnje leta 2017.

Majhno (in sladko) maščevanje

"Imela sem občutek, da bo v prednosti, saj je še nikoli nisem premagala, vsi tisti spomini pa so obtičali v moji glavi,"je še povedala Osaka. "To imam za majhno maščevanje,"je dodala. Nasploh ženska četrtfinalna obračuna nista bila tako dramatična. Bradyjeva je po zaslugi odličnih začetnih udarcev za zmago in svoj največji uspeh v karieri nad Kazahstanko Julijo Putincevo potrebovala le 69 minut, le nekaj več dela je za prvo uvrstitev v polfinale turnirja za veliki slam po Avstraliji leta 2019 potrebovala četrta nosilka Osaka, ki je dvoboj proti Rogersovi končala z le osmimi neizsiljenimi napakami.

"Igrala sem zelo zanesljivo in samozavestno, v polfinalu pa bo težje. Bradyjeva ima zares odlične udarce, take, kot bi si jih želela sama. Nanjo sem kar malce ljubosumna," se je na polfinalni dvoboj že ozrla Japonka in polaskala naslednji tekmici.

Izidi OP ZDA, veliki slam (53,4 milijona dolarjev/45,157 milijona evrov), četrtfinale:

- moški:

Pablo Carreno Busta (Špa/20) ‒ Denis Šapovalov (Kan/12) 3:6, 7:6 (5), 7:6 (4), 0:6, 6:3;

Alexander Zverev (Nem/5) ‒ Borna Ćorić (Hrv/27) 1:6, 7:6 (5), 7:6 (1), 6:3;

- ženske:

Jennifer Brady (ZDA/28) ‒ Julija Putinceva (Kaz/23) 6:3, 6:2;

Naomi Osaka (Jap/4) ‒ Shelby Rogers (ZDA) 6:3, 6:4.