CAS Rusiji prepolovil kazen

To pomeni, da je Cas prepolovil kazen Svetovne protidopinške agencije (Wada), ki jo je ta izrekla Rusiji. Wada je Rusijo z velikih tekmovanj suspendirala za štiri leta decembra 2019, ko je ruska protidopinška agencija Rusada vnovič prekršila pravila Wade in ni sodelovala v boju proti dopingu. Wada je namreč trdila, da so bili podatki iz zloglasnega moskovskega laboratorija za obdobje med letoma 2012 in 2015 vnovič prirejeni, preden so prišli do svetovne agencije. Rusija v tem dveletnem "kazenskem" obdobju tudi ne sme gostiti velikih športnih tekmovanj. Država se je na kazen pritožila, po novembrskem zaslišanju pa so pri Casu kazen prepolovili.

Ruski športniki lahko v obdobju kazni na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih tekmujejo le pod nevtralno zastavo in brez nacionalnih simbolov, kot so zastava, himna, grb itd.