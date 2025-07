Razgatlioglu suvereno do zmage na Superpole dirki

Superpole dirko so v prvi startni vrsti začeli Toprak Razgatlioglu, Nicolo Bulega in Jonathan Rea. Po pričakovanjih se je v ospredje izstrelil turški zvezdnik Razgatlioglu, vodilni dirkač prvenstva Bulega pa se je po skromnem startu v nadaljevanju vendarle prebil za hrbet drugega Ree in ga v tretjem krogu uspel prehiteti.

Po polovici kvalifikacijske dirke je imel Razgatlioglu že dobri dve sekundi prednosti pred drugim Bulego, ta pa več kot sekundo pred najbližjimi zasledovalci. Razlike v ospredju so bile vse večje, tri kroge pred koncem dirke pa si je tudi Sam Lowes na tretjem mestu privozil več kot sekundo prednosti pred četrtim Alvarom Bautisto.

Razgatlioglu je brez težav prišel do svoje 11. zmage na Donington Parku, najhitrejšo trojico pa sta sklenila Bulega in Lowes. Bautista je končal na četrtem mestu, Andrea Locatelli na petem, Rea pa po dobrem startu na skromnem šestem.