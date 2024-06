Rokometašice Esbjerga tretje, sledi finale Lige prvakinj

Uvod v tekmo za bron je pripadel rokometašicam Metza, nasprotnice iz danskega pristaniškega mesta Esbjerg pa so se hitro pobrale in preko razigrane Henny Elle Reistad , ki je v prvih desetih minutah iz šestih strelov dosegla šest golov, prevzele vodstvo (8:5). Nadaljevanje prvega dela je bilo veliko bolj izenačeno, Francozinje so uspele izid hitro izenačiti, ekipi pa sta tudi na odmor odšli povsem poravnani (18:18).

Uvodne minute drugega polčasa so bile precej izenačene, rokometašice Metza so nato z delnim izidom 3:0 prevzele vodstvo, Danke pa so jim vrnile s štirimi zaporednimi goli in povedle za dva zadetka (26:24). V nadaljevanju so minimalno prednost uspešno držale, jo v zadnjih minutah obračuna za tretje mesto še povišale in se po zadnjem zvoku sirene veselile zmage z izidom 37:33.