Cas zaradi težav s prevodi prestavil odločitev v primeru Jang

Mednarodno športno razsodišče v Lozani (Cas) v tem primeru razsoja spor med Svetovno protidopinško organizacijo (Wada) in Mednarodno plavalno zvezo (Fina). Slednja je namreč oprostila oziroma zgolj opozorila kitajskega zvezdnika po incidentu, ki se je zgodil lani. Wada je tedaj nenapovedano obiskala Suna Jangain mu vzela vzorec krvi, ki pa ga je nato nekdo iz njegove ekipe uničil. Fina je pritrdila Kitajcu, češ da se predstavniki Wade niso ustrezno predstavili, in mu dovolila nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Gvangdžuju, kjer je Sun osvojil dve zlati kolajni, a so ob podelitvah medalj njegovi tekmeci protestirali. Wada se je na takšno odločitev pritožila in zahtevala prepoved nastopanja.

Cas je danes sporočil, da je zaslišanje 15. novembra v Montreuxu potekalo brez zapletov. Ti so se pojavili pozneje, saj so nastali dvomi o ustreznih prevodih pričevanj. Ker je zaslišanje potekalo v angleščini, je Jangova ekipa poskrbela za prevajalce. Cas je pojasnil, da bo zaradi razjasnitve primera potreben še en natančen prevod pričanja plavalca, saj Cas po pravilih v takšnih primerih ne sme na zaslišanju ponuditi svojega prevajalca, ampak mora za prevod skrbeti neodvisna tretja stran.

Ko bodo natančno preučili vse prevode, bodo lahko sprejeli odločitev, so še dodali v Lozani, zato se bo postopek zavlekel in bo v najboljšem primeru končan sredi januarja naslednje leto.