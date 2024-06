Cas zavrnil transspolno plavalko Thomas: zaščita ženskega športa

OGLAS

Cas se je v svoji odločitvi izognil opredelitvi pravice nastopa transspolnih športnikov na tekmovanjih, Lio Thomas je zavrnil na podlagi dejstva, da ni članica ameriške plavalne zveze, s čimer sploh nima podlage za izpodbijanje pravilnikov in kriterijev WA. Pravila WA, ki z velikih tekmovanj izključujejo transspolne športnike, veljajo od junija 2022. Razlog je prav plavanje Thomas, ki je marca istega leta kot prva transspolna plavalka zmagala na vseameriškem študentskem prvenstvu NCAA ter povzročila buren odziv plavalk, trenerjev in staršev. Gre za športnika, ki je do leta 2019 še nastopal v moški konkurenci, po menjavi spola in hormonski terapiji pa je začel nastopati med dekleti.

Lia Thomas FOTO: AP icon-expand

WA je tovrstne prehode iz moške v žensko konkurenco prepovedala. Izjema so športniki, pri katerih je bila sprememba spola izvedena pred 12. letom starosti oziroma pred puberteto. Za Thomas je odločitev pomenila, da ne more nastopati na mednarodnih tekmovanjih. Odločitev je zato označila za protipravno in diskriminatorno ter se v pritožbi sklicevala tudi na pravila Mednarodnega olimpijskega komiteja in Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Odločitev Casa je označila za "veliko razočaranje".

