Časovni zaostanki ob Rogličevi zmagi izzvali proteste kolesarjev

Tako je že v petek ekipa EF Pro Cycling sprožila uradni protest zaradi zaostanka, ki si ga je nabral njihov prvi adut, Britanec Hugh Carthy, ki je v etapi zaostal deset sekund. Drugega pa je danes pred začetkom 11. etape sprožil štirikratni zmagovalec Toura in predstavnik sindikata kolesarjev na Vuelti Chris Froome. Njegov moštveni kolega pri Ineos Grenadiers, Carapaz, je namreč izgubil tri sekunde v zaključku, kar ga je stalo rdeče majice. Protest seveda ni uperjen v Rogličevo zmago, ki je bila čista kot solza, temveč v komisarje dirke, ki so med etapo spremenili pravilo v zaključku, ki je botrovalo časovnim zaostankom.

Enaintridesetletni Kisovčan pred današnjo etapo ni bil pretirano zgovoren kar se tiče napovedi, a komaj čaka na zahteven dan med asturijskimi vršaci. "Majica je majica, gore pa gore. Pred nami je velik dan za vse nas. Komaj čakam, da dam vse od sebe," je organizatorjem dirke razlagal pred današnjo etapo.

Protest je po informacijah portala Eurosporta podprlo vsaj deset ekip, ki želijo uvedbo prvotnega pravila. Med njimi tudi Jumbo-Visma, četudi je njihov kolesar prevzel rdečo majico. "Mednarodna kolesarska zveza je storila napako. Pravilo treh sekund je bilo v veljavi ves čas, nato pa so ga po zaključku spremenili v pravilo ene sekunde. Že tako bi morala biti v tem primeru razlika do ostalih ena sekunda, saj je imel Roglič tolikšno prednost pred ostalimi. Mislim, da to ni bilo pošteno. Če bi o tej spremembi pravila vedeli prej, bi to vplivalo na naše dirkanje,"je za Eurosport dejal Michael Woods, Carthyjev moštveni kolega.

Britanec je bil največji poraženec med najboljšimi, v skupnem seštevku pa zdaj na četrtem mestu zaostaja 51 sekund za Rogličem in Carapazom. Froome je danes pred začetkom etape ustavil karavano, ki se je želela podati na pot. Britanec se je pogovarjal z glavnim sodnikom Javierjem Guillenom in prav tako izpostavil, da bi morali pred etapo sporočiti morebitne spremembe v vrednotenju zaključka in ne po koncu, kot so sklenili v petek. Po desetih minutah je nato glavnina vendarle krenila na pot, ki bo kolesarje danes peljala prek 4700 višinskih metrov.