Cavendish po novem član Bahrain Meride

34-letni Cavendish, ki je znan kot odličen sprinter in ima že 48 etapnih zmag z največjih dirk (od tega 30 z dirke po Franciji), je podpisal pogodbo za sezono 2020. Ekipa bo sicer sodelovala z McLarnom, znano avtomobilsko oziroma dirkaško znamko, s katero je Mark Cavendishsodeloval že v preteklosti. Avstralec je sicer v preteklosti že sodeloval tudi na Dirki po Sloveniji.

"Pridružitev tej ekipi je izpolnitev mojih ambicij. Vznemirljivo je in zelo dobro za motivacijo. Lahko bi celo rekli, da so se uresničile sanje. Z McLarnom sem že tesno sodeloval in videl, kaj lahko naredi tehnologija. Zato sem takoj sprejel to priložnost. Komaj čakam, da se pridružim novim sotekmovalcem in da pomagam pri uspehih, ki bodo zagotovo prišli,"je dejal Cavendish, svetovni prvak s cestne dirke 2011, ki se bo pridružil še nekaterim uglednim kolesarskim imenom, kot so Mikel Landa, Wout Poelsin Dylan Teuns.