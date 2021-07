Cavendish izmenjal majico s Pogačarjem: Ko bo dobil deseti Tour, bom rekel, da jo imam

"Ko bo Tadej dobil deseti Tour, lahko rečem, da imam njegovo rumeno majico. Otroci ga bodo gledali in govorili: 'To je njegova majica.' Očka nam jo je prinesel. Vse skupaj je lepo," nam je v cilju 13. etape v kultnem Carcassonnu razlagal legendarni sprinter Mark Cavendish, ki je osvojil še četrto letošnjo etapo. "Ja, to je velika čast. Voziti s temi fanti danes, ne le z njim. Ne bo dolgo, ko bom doma nazdravljal nanje in jih častil zaradi tega, kar počnejo. V čast mi je, da lahko sprintam z Woutom van Aertom in Jasperjem Philipsenom. V čast mi je," je še razlagal čustveni Cavendish. Ta je priznal, da je bila 13. etapa, ki je v skladu s svojo nesrečno številko prinesla tudi grd padec skupine kolesarjev, vse prej kot lahka. "Zelo sem srečen in zelo utrujen. To je bil naporen dan. Vroče je bilo. Želim se vrniti in videti, ali je ekipa v redu po tem padcu," je pojasnil Cavendish.