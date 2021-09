Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin bronasti

Slovenski prvakinji v odbojki na mivki, Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin, sta nastop na turnirju v Cervii začeli z zmago nad Čehinjama Miroslavo Dunarovo in Danielo Resovo, od katerih sta bili boljši po treh nizih, z 22:24, 21:19 in 15:7. Sledil je še obračun z Italijankama Auroro Mattavelli in Valentino Gottardi, ki sta ju naši dekleti odpravili z 21:15 in 21:14, osvojili prvo mesto v skupini ter se uvrstili neposredno v četrtfinale.

V njem sta se Kotnikova in Lovšinova pomerili s Čilenkama Mario Rivas Zapata in Chris Villablanco ter bili prepričljivejši z 21:15 in 21:14. V polfinalu naši odbojkarici na mivki nista bili kos Američankama Molly Turner in Terese Cannon, izgubili sta po treh nizih, z 21:19, 18:21 in 10:15. Sledila je še tekma za tretje mesto, na kateri sta bili Slovenki z 21:15 in 21:13 prepričljivejši od Italijank Giulie Rubini in Giade Godenzoni ter tako prišli do brona.

V Cervii sta nastopili tudi Nika Benedik Bevc in Nika Hrovat, a sta morali v prvem krogu kvalifikacij s 15:21 in 8:21 priznati premoč Izraelkama Sofii Starikov in Glorii Gonzalez.