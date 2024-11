Da je po olimpijskih igrah vsakomur od športnikov, ki so se domov vrnili z uspehom, izpolnjenimi zastavljenimi cilji, ali pa pogoreli v želji po doseganju vrhunskega rezultata, neskončno težko, ni nič novega. Le tisti, ki z velike razdalje spremljajo dogajanje imajo drugačen občutek. Športna plezalka Janja Garnbret je brez dvoma nekdo, ki je v Pariz prišla polna optimizma, osredotočena na jasen cilj, govorila je o zlati medalji, si tako nalagala neskončen pritisk, ki ga pozna le ona. In njena najožja ekipa. Ne čudi, da šele danes, debela dva meseca po končanem tekmovanju v francoski prestolnici jasno pove: " Glava si je odpočila, telo si je opomoglo ."

Četudi se je zdelo, da je njena pot do zastavljenega cilja in naslova olimpijske prvakinje sila enostavna, je bila vse prej, kot to. Ne čudi, da danes v plezalno dvorano odrine le če je res nujno, po nasvet trenerju Romanu Krajniku, sicer pa se odloča za plezanje v naravnih stenah, kjer v miru in tišini narave, najde vse tisto, kar ji je manjkalo zadnja tri leta. Leta, ko se je odrekala in garala za zlato olimpijsko medaljo, skupaj s trenerjem iskala primerne dvorane za treninge, da je ob branjenju zlate medalje iz Tokia ne bi kaj presenetilo.

Izzivi v naravi

S tolikšnim veseljem in zanosom, kot je sadila smreke na Pohorju, s toliko elana se lotiva podvigov v skali. Tam je našla ogromno izzivov, nekaj kar ji bo napolnilo baterije, da bi v novem tekmovalnem letu našla voljo in željo, da se pripravi za največjo tekmo sezone, svetovno prvenstvo v Koreji. To pomeni, da jo bolj, kot tekmovanja in z njimi stres, ki ga prinaša pojavljanje na prizorišču, zanima plezanje za dušo. "Tudi če bi danes zaključila kariero, bi bila absolutno zadovoljna z doseženim, ker sem dosegla vse kar se je doseči dalo. Ne obžalujem čisto nič. Sicer sem z možnostmi že pri Los Angelesu - puščam odprte možnosti, saj pred Parizom nisem želela delat nekih dolgoročnih načrtov - , sicer pa si želim veliko več plezati v skali. Tam imam veliko projektov, ki jih želim uresničiti. Prej, ko sem toliko tekmovala, ni bilo nikoli časa za to. Zdaj pa mislim, da je čas in si želim absolutno, kak mejnik prestavit," je v intervjuju med drugim priznala dvakratna olimpijska prvakinja, osemkratna svetovna prvakinja in desetkratna zmagovalka seštevka svetovnega pokala v športnem plezanju, ki je doslej na najvišjo stopničko zmagovalnega odra na tekmah svetovnega pokala stopila 45-krat.