Če bi odločal oče, bi Novak Đoković igral zgolj še leto in pol

Po eni strani na večini največjih turnirjev kraljuje in jih brez konkurence osvoji. Po drugi strani pa je že zdaj, kljub 20 letom starosti, jasno, da je Carlos Alcaraz naslednji veliki teniški velikan. OP ZDA in Wimbledon ima v žepu, njegova igra pa namiguje, da bodo že v kratkem sledile številne druge lovorike. Novak Đoković za zdaj vsaj javno ne razmišlja o pokoju, a njegova starost narekuje, da je veliko bližje koncu kot začetku. Tega se zelo dobro zaveda njegov oče.

"Čas je, da nekateri mlajši zavzamejo svoje mesto ... On (Novak Đoković) ni ravno kralj, ampak po letu in pol ... Jaz sem že zdavnaj želel, da kariero zaključi in se ne ukvarja več s tem zelo težkim delom. Tenis ni šport, ampak je strašansko težko delo. V vsakem pogledu, tako fizičnem kot psihičnem. Od svojega življenja ima še vedno zelo malo, ker je popolnoma posvečen svojemu delu. To počne že 30 let in se od tega ne premika več niti malo," je svoj pogled na zaključek kariere njegovega sina dejal pogosto kontroverzni Srđan Đoković.