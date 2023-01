'Če boste žalili Đokovića, boste odstranjeni s tribun'

Srbski teniški zvezdnik je po lanski sagi in odstranitvi s turnirja zaradi stališča o cepljenju proti koronavirusu vidno motiviran, da se z morebitno novo zmago na vrhu lestvice zmagovalcev turnirjev za grand slam izenači z velikim španskim rivalom Rafaelom Nadalom . In prav 35-letni Beograjčan je bil glavna tema pogovora direktorja turnirja Craiga Tileyja s predstavniki domače sedme sile, v katerem je jasno sporočil, da bodo sankcije za morebitno neprimerno vedenje na tribunah rigorozne.

"Če bodo navijači prestopili mejo dobrega okusa, bodo nemudoma odstranjeni s tribun. To bodo lahko po naši zapovedi storili tudi sami, ali pa jim bomo mi pri tem še dodatno pomagali. To, kar je bil vedno zaščitni znak turnirja v Melbournu - veliko spoštovanje do izvrstnosti in športa nasploh -, mora ostati neoskrunjeno. Resnično upam in si želim, da bi celoten turnir potekal v složnem in prijateljskem vzdušju tako na teniškem igrišču kot tudi ob njem oziroma na tribunah med gledalci," je med drugim dejal Tiley.

Žreb za glavni del turnirja bo na sporedu v četrtek, uvodni dvoboji pa se začnejo prihodnji ponedeljek, 16. januarja.