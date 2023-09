'Če je to najvišja stopnička zdaj vem, do katere ravni želim priti'

"Če je to najvišja stopnička, mi je zdaj najvišja stopnička pokazala, kam si želim priti, do katere ravni želim delati. To je zdaj ta cilj in gremo naprej. Moram vzeti zelo pozitivno ta New York, dobila sem veliko dvobojev, veliko stvari sem se naučila," je pojasnila Juvan, ki jo čaka pot nazaj domov. Naslednji turnir za Juvan bo domači turnir za WTA v Ljubljani.

"Mogoče sem sicer zmožna več pokazati, ampak po drugi strani pa se mi zdi, da je bil to kar en pokazatelj tega na koliko stvareh moram še delati. Je vseeno najboljša igralka na svetu, tam, kjer je, je z razlogom," je dejala edina slovenska predstavnica na letošnjem odprtem prvenstvu ZDA V New Yorku.

Juvan, trenutno 145. igralka s svetovne lestvice, je do zdaj na turnirjih za grand slam najvišje prišla do tretjega kroga, to ji je uspelo štirikrat. Pred New Yorkom ji je to uspelo še v Melbournu 2021 ter dvakrat v Wimbledonu v letih 2021 in 2022.

Svojo pot je začela že v kvalifikacijah, kjer je ugnala Brazilko Lauro Pigossi, nato pa še Japonki Haruko Kaji in Himeno Sakatsume.

V uvodnem krogu glavnega dela je nato izločila močno italijansko tekmico in 29. nosilko Elisabetto Cocciaretto s 6:2 in 7:5, v drugem pa je bila boljša od 50. igralke sveta, domačinke Lauren Davis s 6:7 (3), 6:4 in 6:3.

V kvalifikacijah OP ZDA je letos nastopila tudi Tamara Zidanšek, a jo je po zmagah nad Rusinjo Jekaterino Makarovo in Slovakinjo Rebecco Šramkovo na zadnji oviri zaustavila Rusinja Tatjana Prozorova.