Drugi športi

Če ne bi naredila tekmovalnega premora? Spraševala bi se, ali mi je tega res treba!

Koper, 05. 09. 2025 12.37 | Posodobljeno pred 2 urama

Avtor
Matic Flajšman
Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret v Kopru navdušuje na vsakem koraku, četudi se tekma svetovnega pokala še ni začela. Posledica izjemnih uspehov, pristnosti, navdihovanja, kjerkoli se pojavi.

Koper. Največje slovensko obalno mesto, dva dni središče plezalnega sveta. Tekma svetovnega pokala je nekaj, kar v areno pod steno na Bonifiki privabi nekaj tisoč gledalcev. Obisk, ki je v prvi vrsti posledica nastopa izjemne Janje Garnbret, najboljše športne plezalke vseh časov, ki je magnet za gledalce, kjerkoli se pojavi. Ne glede na to, kdo so njene tekmice. Korošica pooseblja uspeh, predstavlja navdih vsem generacijam, z dostopnostjo pa dokazuje, da je v prvi vrsti človek in šele nato največja vseh časov. Snemalna ura na slovenski obali je bila znova posebna.

Janja Garnbret je našla čas tudi za igranje tenisa. Nekaj, kar je bilo nepredstavljivo, ko je skozi celotno tekmovalno leto lovila točke svetovnega pokala.
Janja Garnbret je našla čas tudi za igranje tenisa. Nekaj, kar je bilo nepredstavljivo, ko je skozi celotno tekmovalno leto lovila točke svetovnega pokala. FOTO: Red Bull Content Pool

Ne zaradi izjemnih odgovorov na vprašanja. Ampak zaradi tega, ker se na lastne oči in ušesa lahko prepričaš, v njeno priljubljenost. Začutiš, kako so ji naklonjeni ljudje, ki se ta hip mudijo na slovenski obali, morda celo živijo v Kopru, ali imajo pa tam zgolj privez za svoj čoln, barko ... "Janja. Bravo, čestitamo za vse kar ste naredili. Zato, da nas vedno znova navdušite," je 26-letnico s čolna pozdravljal lastnik plovila, športnica, ki jo čaka najpomembnejša tekma sezone zaenkrat. 

V letošnji sezoni je do prihoda v Koper tekmovala na svetovnem pokalu v Innsbrucku in na dobrodelnem 24-urnem plezalnem maratonu.
V letošnji sezoni je do prihoda v Koper tekmovala na svetovnem pokalu v Innsbrucku in na dobrodelnem 24-urnem plezalnem maratonu. FOTO: Aljoša Kravanja

A obkrožena z ljudmi, ki jo med sprehodom do hotela sramežljivo poprosijo za avtogram, spominsko fotografijo, črpa prepotrebno energijo, potrebno da znova navduši. "Otroci mi še vedno predstavljajo največji navdih. Ko je tekma končana, ne glede na izčrpanost, vselej izpolnim želje vsem otrokom, razdelim avtograme, podpišem majico, katerega od kosov opreme. To se ni spremenilo in se ne bo," razmišlja dvakratna olimpijska prvakinja, športnica, ki se je letošnje sezone lotila povsem drugače.

Manj tekem, več uživanja. Nekaj, kar je bilo nujno, da bi lahko v prihodnjih letih zasledovala visoko zastavljene cilje. Nizala vrhunske rezultate. Od leta 2020 ni bila slabša, kot druga, kar se sliši neverjetno.

Ne ukvarja se z rezultati, ne razmišlja o njih, cilj je uživati, vselej, ko napoči trenutek za tekmo. Ali pa trening, morda 'odhod v skalo'.

'Joj, a lahko prosim ...'

Zaključku snemalnega dne je sledil sproščen pogovor v družbi trenerja Romana Kranjnika in Janje Garnbret. Nekaj kilometrov stran od stene, kjer bodo oči javnosti dva dni uprte v nastop šampionke, je stekla debata o najrazličnejših športnih temah, rekreativnemu športu, mladih, obetavnih ... Pogovor, ki ga je tik pred slovesom na terasi hotela prekinila starejša gospa: "Se opravičujem, šele sedaj sem vas opazila. Ravno sem prišla na dopust in ..." Janja Garnbret je vstala od mize, ji namenila nekaj trenutkov in jo navdušila. Bržčas z najlepšo razglednico, spominsko fotografijo, ki je končala v mobilnem telefonu gospe. Njen oddih bo zaradi tega trenutka zanesljivo še lepši, saj se je začel s trenutkom na katerega ni računala. Janja pač navdušuje, kjerkoli se pojavi in njeni navijači, tisti, ki jim njena dejanja predstavljajo navdih, lahko le upajo, da bo njena športna pot trajala še dolgo. Sama gara v tej smeri, se ravno zaradi tega lotila tekmovalnega leta na način, kot se ga je.

Več o načrtih Janje Garnbret za prihodnost, pomenu domače tekme svetovnega pokala zanjo, izzivih in prijetnih trenutkih, ki jih je prinesla drugačna sezona pa v športnem delu oddaje 24UR.

Panter 63
05. 09. 2025 14.52
Od kdaj sem prvič slišal za njo,.ni tekme zgubila. Bravo deklina 👍.
