'Če ne popravimo igre v obrambi, na naslednjih tekmah nimamo možnosti'

Krimovke so konec tedna drugič v tej sezoni na kolena položile Kastamonu, po zmagi v Turčiji s 24:23 so v Sloveniji slavile s 36:28. Po zadnjih dveh točkah so Ljubljančanke šeste v skupini B, kar še vodi v dodatne boje za četrtfinale, v katerem je iz te skupine sicer že Györ, iz skupine A pa Esbjerg.

Metz in Krim imata tekmo v dobrem. Ljubljančanke, ki so konec tedna vpisale tretjo zmago v tej sezoni, bodo v sredo na zaostali tekmi 11. kroga gostovale v francoskem Metzu, tri dni zatem pa na zaostali tekmi 9. kroga še pri branilkah naslova, igralkah norveškega Kristiansanda. Po besedah prve trenerke Natalije Derepasko, ki je pred dvema mesecema zamenjala Uroša Bregarja, bo treba v prihodnjih tekmah precej bolje igrati v obrambi kot v drugem polčasu tekme s Kastamonujem, a dodaja, da pred zahtevnima obračunoma ni nobenega pritiska, takisto ne kakšnih zdravstvenih težav v ekipi. "Proti Turkinjam smo odigrali zelo dober prvi polčas, po natančnejši analizi pa sem ugotovila, da je bilo nadaljevanje z naše strani zelo slabo. Če ne popravimo igre v obrambi, potem v Franciji in na Norveškem nimamo kaj iskati," je na novinarski konferenci dejala trenerka Ljubljančank. Da je Metz trenutno v boljši formi kot Kristiansand, je potrdila tudi Derepaskova, a poudarila, da kakšne posebne razlike med tekmama ne bo. "Nobeno od teh gostovanj ne bo lažje, obe ekipi se borita do zadnje minute, to pa bomo poskusili narediti tudi mi. Naša taktika je predvsem disciplina oziroma držanje dogovorov."