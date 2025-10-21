'Če nekateri ne bodo dojeli, da mora biti energija na vrhu, bom moral reagirati kot selektor'

Slovenija je povedla že v 3. minuti, ko je Žan Janež, ki je petkovo tekmo izpustil, lepo prodrl po desni strani in podal v sredino, kjer je Luka Čop pritekel ter zadel bližnji kot za vodstvo 0:1.
V slovenskem golu je stal Marko Peček, ki se je prvič izkazal v 6. minuti, ko je obranil strel domačega kapetana Jelovčića. V 13. minuti je Hrvaška izenačila – Barbarić je prodrl po desni strani, Peček je najprej obranil strel Mataje, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Kustura. Prav Kustura je bil tudi podajalec za vodilni zadetek Hrvaške, ko je v 16. minuti lepo zaposlil Jelovčića za 2:1.
Hrvaška je hitro po začetku drugega polčasa povišala vodstvo – v 23. minuti je bil uspešen Vukmir za 3:1. V nadaljevanju je pobudo prevzela Slovenija. Agilen je bil predvsem Nejc Hozjan, ki se je vrnil v reprezentanco. Poskušali so še Uroš Đurić, Teo Turk, Hozjan in Čop, a je bil domači vratar Piplica vselej na mestu. Zadnje štiri minute je Slovenija igrala z igralcem-vratarjem (v tej vlogi Teo Turk), vendar zadetka ni dosegla.
Na drugi strani pa je Hrvaška prek Jelovčića zadela v prazno mrežo za končnih 4:1. "Ko ni energije na najvišji ravni, tudi rezultatsko ne moremo biti blizu. Predvsem nekateri igralci bodo morali to razumeti in spremeniti. Enostavno se to mora zgoditi čim prej. Če pa ne bodo želeli dojeti, da mora biti energija na vrhu, bom moral reagirati jaz kot selektor," je po tekmi povedal selektor Tomislav Horvat.
V petek žreb
Žreb skupin za januarsko EP bo v petek ob 11. uri v Kanuasu. Tam bosta tudi nekdanji nogometni reprezentant Bojan Jokić in kapetan slovenske vrste Igor Osredkar. Na žrebu bodo ekipe v štirih bobnih. V prvem bodo branilka naslova Portugalska, Španija, Ukrajina in Francija, v drugem Hrvaška, Italija, Slovenija in češka, v tretjem Poljska, Armenija, Gruzija in Belorusija, v četrtem pa Belgija, Madžarska, Latvija in Litva. Slovenija bo na EP igrala osmič, doslej se je dvakrat prebila v četrtfinale, in sicer leta 2014 in 2018.
Izida prijateljskih tekem:
Slovenija – Hrvaška 2:2 (1:1)
1:0 Čop (5.), 1:1 Gudašić (20.), 2:1 Suban (21.), 2:2 Kustura (28.)
Hrvaška – Slovenija 4:1 (2:1)
0:1 Čop (3.), 1:1 Kustura (13.), 2:1 Jelovčić (16.), 3:1 Vukmir (23.), 4:1 Jelovčić (40.)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.