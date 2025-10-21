'Če nekateri ne bodo dojeli, da mora biti energija na vrhu, bom moral reagirati kot selektor'

Na drugi prijateljski tekmi med Hrvaško in Slovenijo so v Zaboku slavili domačini – bilo je 4:1. Edini zadetek za Slovenijo je prispeval Luka Čop. V Stožicah bo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026 EP v futsalu gostila tudi naša država. In pozor, tekme v prenosu na Kanalu A in VOYO. V petek se bo odvil žreb skupin.

Igor Osredkar FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slovenija je povedla že v 3. minuti, ko je Žan Janež, ki je petkovo tekmo izpustil, lepo prodrl po desni strani in podal v sredino, kjer je Luka Čop pritekel ter zadel bližnji kot za vodstvo 0:1.

Slovenija in Hrvaška sta se v futsalu doslej pomerili šestnajstkrat. Slovenija ima eno zmago, štiri remije in enajst porazov, skupni gol-izid pa znaša 30:62 v korist Hrvaške.

V slovenskem golu je stal Marko Peček, ki se je prvič izkazal v 6. minuti, ko je obranil strel domačega kapetana Jelovčića. V 13. minuti je Hrvaška izenačila – Barbarić je prodrl po desni strani, Peček je najprej obranil strel Mataje, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Kustura. Prav Kustura je bil tudi podajalec za vodilni zadetek Hrvaške, ko je v 16. minuti lepo zaposlil Jelovčića za 2:1.

Hrvaška je hitro po začetku drugega polčasa povišala vodstvo – v 23. minuti je bil uspešen Vukmir za 3:1. V nadaljevanju je pobudo prevzela Slovenija. Agilen je bil predvsem Nejc Hozjan, ki se je vrnil v reprezentanco. Poskušali so še Uroš Đurić, Teo Turk, Hozjan in Čop, a je bil domači vratar Piplica vselej na mestu. Zadnje štiri minute je Slovenija igrala z igralcem-vratarjem (v tej vlogi Teo Turk), vendar zadetka ni dosegla.

Tomislav Horvat FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Na drugi strani pa je Hrvaška prek Jelovčića zadela v prazno mrežo za končnih 4:1. "Ko ni energije na najvišji ravni, tudi rezultatsko ne moremo biti blizu. Predvsem nekateri igralci bodo morali to razumeti in spremeniti. Enostavno se to mora zgoditi čim prej. Če pa ne bodo želeli dojeti, da mora biti energija na vrhu, bom moral reagirati jaz kot selektor," je po tekmi povedal selektor Tomislav Horvat.