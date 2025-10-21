Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

'Če nekateri ne bodo dojeli, da mora biti energija na vrhu, bom moral reagirati kot selektor'

Zagreb, 21. 10. 2025 07.58 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
1

Na drugi prijateljski tekmi med Hrvaško in Slovenijo so v Zaboku slavili domačini – bilo je 4:1. Edini zadetek za Slovenijo je prispeval Luka Čop. V Stožicah bo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026 EP v futsalu gostila tudi naša država. In pozor, tekme v prenosu na Kanalu A in VOYO. V petek se bo odvil žreb skupin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Igor Osredkar
Igor Osredkar FOTO: Luka Kotnik

Slovenija je povedla že v 3. minuti, ko je Žan Janež, ki je petkovo tekmo izpustil, lepo prodrl po desni strani in podal v sredino, kjer je Luka Čop pritekel ter zadel bližnji kot za vodstvo 0:1. 

Slovenija in Hrvaška sta se v futsalu doslej pomerili šestnajstkrat. Slovenija ima eno zmago, štiri remije in enajst porazov, skupni gol-izid pa znaša 30:62 v korist Hrvaške.

V slovenskem golu je stal Marko Peček, ki se je prvič izkazal v 6. minuti, ko je obranil strel domačega kapetana Jelovčića. V 13. minuti je Hrvaška izenačila – Barbarić je prodrl po desni strani, Peček je najprej obranil strel Mataje, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Kustura. Prav Kustura je bil tudi podajalec za vodilni zadetek Hrvaške, ko je v 16. minuti lepo zaposlil Jelovčića za 2:1.

Preberi še Jokić in Osredkar ambasadorja Eura 2026

Hrvaška je hitro po začetku drugega polčasa povišala vodstvo – v 23. minuti je bil uspešen Vukmir za 3:1. V nadaljevanju je pobudo prevzela Slovenija. Agilen je bil predvsem Nejc Hozjan, ki se je vrnil v reprezentanco. Poskušali so še Uroš Đurić, Teo Turk, Hozjan in Čop, a je bil domači vratar Piplica vselej na mestu. Zadnje štiri minute je Slovenija igrala z igralcem-vratarjem (v tej vlogi Teo Turk), vendar zadetka ni dosegla. 

Tomislav Horvat
Tomislav Horvat FOTO: Luka Kotnik

Na drugi strani pa je Hrvaška prek Jelovčića zadela v prazno mrežo za končnih 4:1. "Ko ni energije na najvišji ravni, tudi rezultatsko ne moremo biti blizu. Predvsem nekateri igralci bodo morali to razumeti in spremeniti. Enostavno se to mora zgoditi čim prej. Če pa ne bodo želeli dojeti, da mora biti energija na vrhu, bom moral reagirati jaz kot selektor," je po tekmi povedal selektor Tomislav Horvat.

Preberi še V Stožicah se obeta futsal spektakel: znani termini na Euru

V petek žreb
Žreb skupin za januarsko EP bo v petek ob 11. uri v Kanuasu. Tam bosta tudi nekdanji nogometni reprezentant Bojan Jokić in kapetan slovenske vrste Igor Osredkar. Na žrebu bodo ekipe v štirih bobnih. V prvem bodo branilka naslova Portugalska, Španija, Ukrajina in Francija, v drugem Hrvaška, Italija, Slovenija in češka, v tretjem Poljska, Armenija, Gruzija in Belorusija, v četrtem pa Belgija, Madžarska, Latvija in Litva. Slovenija bo na EP igrala osmič, doslej se je dvakrat prebila v četrtfinale, in sicer leta 2014 in 2018.

Izida prijateljskih tekem:
Slovenija – Hrvaška 2:2 (1:1)
1:0 Čop (5.), 1:1 Gudašić (20.), 2:1 Suban (21.), 2:2 Kustura (28.)

Hrvaška – Slovenija 4:1 (2:1)
0:1 Čop (3.), 1:1 Kustura (13.), 2:1 Jelovčić (16.), 3:1 Vukmir (23.), 4:1 Jelovčić (40.)

futsal slovenija horvat
Naslednji članek

Brez Tamare Zidanšek v pokalu Billie Jean King

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tmj
21. 10. 2025 08.42
cas je da se tale tomy mal zamena
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306