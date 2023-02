'Če se ne uvrstimo naprej, bo sezona neuspešna'

Krimovke lovijo poslednji vlak za uvrstitev v izločilne boje rokometne Lige prvakinj. Do konca rednega dela sta še dve tekmi, pred Ljubljančankami pa obračuna z vodilnima ekipama skupine. Kljub zahtevnosti izziva iz tabora Ljubljančank sporočajo, da računajo na dve zmagi, s katerima bi si le zagotovili podaljšanje evropske klubske sezone. V nasprotnem primeru bo, kot trdi prva operativka kluba Deja Ivanović, ocena sezone negativna.

Dogajanje v rokometni EHF Ligi prvakinj se bliža vrelišču. Pred rokometašicami sta še zadnja dva kroga skupinskega dela, ki bosta določila zadnje potnice v nadaljevanje najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Krimovke, ki imajo še odprte možnosti za napredovanje, najprej čaka gostovanje Kristiansandu. Ljubljanska ekipa se bo na zadnjih dveh tekmah pomerila z vodilnima ekipama v skupini A. Bukarešta je na dosedanjih dvanajstih tekmah zbrala 21, Vipers Kristiansand 19, Odense 14, Ferencvaros in Brest po 11, Bietigheim in Krim Mercator deset, Banik Most pa je brez točk. Rokometašice iz Bukarešte in Kristiansanda so se že uvrstile v četrtfinale, ekipe od 3. do 6. mesta pa nato čakajo tekme za preboj med osem s tekmicami iz skupine B.

icon-expand Krim Mercator v vsej svoji zgodovini Norvežank iz Kristiansanda še ni premagal. Je prišel čas? FOTO: Luka Kotnik

Izbranke črnogorskega strokovnjaka Dragana Adžića bodo v naslednjih desetih dneh z velikim zanimanjem pogledovale tudi proti obračunom Ferencvarosa, Metza in Bietigheima. Madžarska in francoska ekipa imata točko več od slovenske, nemška pa enako število točk, a boljšo razliko v golih. Pri Bietigheimu trenutno znaša +27, pri Krimu pa –3. Oba njuna medsebojna dvoboja sta se končala z razliko sedmih golov, Krim je v Nemčiji izgubil s 23:30, v Ljubljani pa zmagal s 35:28.

icon-expand Dragan Adžić FOTO: Luka Kotnik

Pred ljubljansko zasedbo je v soboto izjemno zahtevna tekma. Na dosedanjih desetih medsebojnih je Vipers premagala le v četrtfinalu pokala pokalnih zmagovalk leta 2016, na vseh devetih tekmah v Ligi prvakinj pa ostala praznih rok.

Ljubljanske rokometašice pred zadnjima tekmama v skupinskem delu Lige prvakinj niso v najboljšem položaju, še vedno pa imajo možnosti, da se prebijejo med prvih šest.

Na njunem prvem medsebojnem dvoboju v tej sezoni je v slovenski prestolnici klonila z 21:27. "Nekoliko krajši evropski premor smo izkoristili najbolje, kar smo ga lahko. S tekmami v državnem prvenstvu smo se pripravili na zadnja dva obračuna skupinskega dela EHF Lige prvakinj. Nekaj težav smo imeli in imamo sicer s poškodbami, a to smo skušali sanirati," o stanju v ekipi pred odločilnima tekmama sezone sporoča prvi trener Dragan Adžić. "Zavedamo se, da je Vipers Kristiansand zelo kakovostna ekipa. Na prvi medsebojni tekmi se nismo najbolje znašli, zato je na nas, da dvignemo raven igre. Verjamem, da smo od takrat izjemno napredovali in lahko aktualnim evropskim prvakinjam konkuriramo na njihovem terenu," o zahtevnosti obračuna v Skandinaviji pravi Črnogorec na klopi Ljubljančank.

icon-expand Aleksandra Rosiak FOTO: Luka Kotnik

Krimovke so na Norveško prek Zagreba in Amsterdama odpotovale v petkovih zgodnjih jutranjih urah, med potnicami pa nista Francozinja Allison Pineau in Čehinja Sara Kovarova. Za francosko specialistko za igro v obrambi je sezona po nedavni operaciji hernije diska v Parizu praktično že končana, druga pa bo vsaj še mesec dni izven tekmovalnega pogona. "Na sobotni tekmi na Norveškem ne smemo ponoviti napak s prve medsebojne tekme v Ljubljani. Naša energija bo morala biti na najvišji ravni vseh 60 minut, z močno obrambo in preudarno predstavo v napadu pa se lahko kosamo z Vipersom," pred sobotno tekmo v Skandinaviji pravi 182 cm visoka poljska leva zunanja igralka Aleksandra Rosiak. Ljubljanske rokometašice bodo imele v primeru poraza v Skandinaviji "popravni izpit" prihodnji teden. V Areni Stožice bodo gostile v tej sezoni izjemno prepričljive igralke iz romunske prestolnice, kjer od leta 2018 igra tudi slovenska reprezentantka Elizabeth Omoregie.



icon-expand Deja Ivanović FOTO: Damjan Žibert

Deja Ivanović: Če nam ne uspe napredovati, bo ocena sezone negativna

Pred začetkom sezone je močno okrepljen tabor Krimovk v en glas napovedoval preboj v izločilne boje. Vse drugo naj ne bi prišlo v poštev. Pred zadnjima dvema krogoma so Ljubljančanke v nezavidljivem položaju in njihov preboj v play-off milo rečeno visi. "Če nam ne uspe napredovati, bo sezona negativno ocenjena," iz prve sporoča direktorica Krima Mercatorja Deja Ivanović, ki pa verjame, da negativne ocene vodilnim v klubu ne bo treba podati. "Verjamemo v ekipo in verjamemo, da nam bo v teh dveh tekmah uspelo priti do rezultatov, s katerimi se bomo uvrstili naprej."

Najprej Vipers in nato Bukarešta. Vodilni ekipi skupine, ki sta si že priigrali četrtfinale. "Zaradi tega ne pričakujemo padca v njihovi koncentraciji. Prepričana sem, da bosta kluba odigrala zavzeto tekmo, zato na ta element ne smemo računati. Mi moramo biti na nivoju naloge in potem bo rezultat prišel sam od sebe," zaključuje nekdanja izvrstna krožna napadalka, ki je na začetku tega tisočletja s Krimovkami dvakrat splezala na evropski klubski rokometni vrh.