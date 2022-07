Če si ne ogleda vsaj štirih ur posnetkov tekem na teden, bo ob 227 milijonov evrov

Podajalec NFL moštva Arizona Cardinals Kyler Murray je s svojim moštvom podpisal novo pogodbo, ki bi v njegove kovčke v naslednjih petih letih morala dodati zajetnih 227 milijonov evrov. A prvi izbor na naboru leta 2019 bo moral vseh pet let trepetati za obljubljen denar. Če ne bo štiri ure na teden pozorno spremljal posnetkov, ki ga bodo zanj pripravili njegovi trenerji, bi lahko njegov klub pogodbo enostransko predčasno prekinil.

Pogodbe v ligi NFL so vse bolj zapletene. Pogoji, klavzule in kazni v njih so vse bolj številčne in v nekaterih primerih nenavadne. Prvi izbor na naboru in prvi podajalec moštva je po navadi tudi najbolj vreden igralec v moštvu. Posledično je podajalec Arizona Cardinalsov Kyler Murray nedavno podpisal petletno pogodbo v vrednosti 227 milijonov evrov. Omenjenega zneska pa ne bo prejel v primeru, da si vsak teden v sezoni, ko bo njegovo moštvo odigralo tekmo, ne bo individualno ogledal vsaj štirih ur posnetkov, ki mu jih bo zagotovilo njegovo moštvo.

Kako se bodo vodilni možje v moštvu prepričali, da je Murray to zares storil še ni znano, saj med obveznimi ogledi niso vključeni skupinski ogledi posnetkov tekem in akcij. Če bo Murray med predvajanem posnetkov bil pozoren na druge stvari, igral računalniške igrice, brskal po spletu ali gledal televizijo, ta čas ne bo vštet v obvezne štiri ure. Številna moštva v ligi NFL razumljivo v pogodbe redno vključujejo pogoje v povezavi s težo in telesno pripravljenostjo svojih igralcev. Tudi kazni zaradi zamujanja ali odsotnosti na skupinskih dejavnostih moštva so v svetu športa zelo pogoste. Kljub temu pa je klavzula v Murrayevi pogodbi po poročanju angleškega časnika The Guardian prva te vrste v zgodovini lige. Murray sicer svojih delodajalcev v prvih treh sezonah ni razočaral saj je dvakrat bil član Pro Bowl moštev (tekma vseh zvezd), leta 2019 pa je bil tudi izbran za najboljšega novinca v napadu. Lani se je s svojim moštvom tudi uvrstil v končnico. Kljub temu so vodilni možje v Arizoni želeli, da podajalec postane bolj vpliven vodja v moštvu in pokaže večjo zrelost.

icon-expand Kyler Murray je s svojim moštvom podpisal donosno petletno pogodbo, ki pa vključuje veliko kazen. FOTO: AP