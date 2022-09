'Če zaustavimo njihov uvodni nalet, nam bodo delnice poskočile'

Rokometašice Krima Mercatorja po tesnem porazu, a večji del dvoboja dobri igri v Bukarešti, ko je šlo za uvodno tekmo Lige prvakinj v novi sezoni, sedaj čaka prva domača evropska preizkušnja sezone. Morda celo najzahtevnejša, saj jim v goste prihajajo dvakratne zaporedne prvakinje. Norveški Vipers je sicer stari znanec Krimovk, v Stožice pa prihaja v vlogi nespornega favorita. A tudi Ljubljančanke imajo svoje načrte ...

icon-expand Tjaša Stanko FOTO: Damjan Žibert

Ljubljančanke so po hudem boju izgubile uvodno tekmo v Bukarešti, potem ko so v prvem polčasu dvoboja proti kakovostni romunski ekipi vodile tudi za pet golov. Krimovke so se v romunski prestolnici predstavile v lepi luči. V drugem polčasu so malenkostno popustile in izgubile z 28:30.

Krimovke so se z Norvežankami srečale osemkrat in Skandinavke so se vselej veselile zmage. Nazadnje lani, ko so jih s skupnim izidom 65:49 izločile v četrtfinalu Lige prvakinj. A Ljubljančanke so bile na domačem parketu vedno blizu. V sezonah 2018/19, 2020/21 in 2021/22 jim je do velike točke zmanjkal zgolj zadetek (24:25, 26:27 in 26:27).

Pred izbrankami črnogorskega strokovnjaka na klopi slovenskih prvakinj Dragana Adžića, ki bo svoje varovanke prvič vodil v Areni Stožice, je nova zahtevna preizkušnja proti izjemno močni norveški ekipi. "Moje igralke nerade izgubljajo, zato razpoloženje v ekipi po porazu v Bukarešti ni bilo najboljše. Po prespani noči smo izpostavili pozitivne stvari in misli preusmerili na dvoboj proti dvakratnim evropskim prvakinjam. Moja želja je, da nedeljsko tekmo v Ljubljani odpremo na podobno visoki ravni kot pred slabim tednom dni v Bukarešti," je pred prvim domačim evropskim dvobojem sezone v Ligi prvakinj dejal Adžić in dodal, da je norveška ekipa v primerjavi z minulimi sezonami resda spremenjena, a je tudi po odhodu številnih igralk našla dostojne in izjemno kakovostne zamenjave. "Če želimo računati na pozitiven izid, potem moramo pol ure dobre igre iz Bukarešte prenesti v uro kakovostnega rokometa v Stožicah," je prepričan Črnogorec na ljubljanski klopi Dragan Adžić. "Imamo novo ekipo in potrebujemo še nekaj časa, da se povsem uigramo, a verjamem v naše sposobnosti in kakovost," pa je opazila Tjaša Stanko. Slovenska reprezentantka je pred obračunom z branilkami naslova v Ligi prvakinj izpostavila, da bodo morale biti s soigralkami osredotočene predvsem na igro v obrambi. "Norvežanke igrajo hiter rokomet. Če ustavimo njihov prvi val, nam bo v nadaljevanju lažje in naše možnosti za pozitiven rezultat bodo rasle. Ključna bo obramba."

icon-expand Oceane Sercien Ugolin je zadnji dve sezoni preživela v taboru Krimovk. V nedeljo bo svojim nekdanjim soigralkam stala nasproti. FOTO: RK Krim Mercator