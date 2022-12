Če želijo upati na izločilne boje, potem je zmaga v Franciji nujna

Če želijo upati na preboj v izločilne boje, potem je zmaga v Franciji skorajda nujna. "Naredili smo korak naprej v primerjavi s preteklim tednom, žal pa to ni bilo dovolj za zmago na Danskem. Upam, da bomo odigrali podobno tekmo v Franciji in da se bomo na koncu veselili, " sporoča prvi trener Ljubljančank Dragan Adžić . Krimovke po osmih odigranih tekmah skupinskega dela najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja ostajajo pri dveh zmagah oziroma osvojenih štirih točkah, ki jih uvrščajo na sedmo mesto skupine A. Ker je priložnosti za napredovanje med najboljšo šesterico, ki si bo zagotovila vstopnico za naslednji krog tekmovanja, vse manj, bo imelo vsako naslednje srečanje v očeh Ljubljančank večji pomen.

Dvoboj Krima in Bresta v Stožicah so pred slabima dvema mesecema dobile Ljubljančanke.

Eno takšnih bo zagotovo tudi sobotno gostovanje pri dvakratnih francoskih državnih prvakinjah, neposrednih tekmicah v boju za evropsko napredovanje. Varovanke Pabla Morele namreč po osmih odigranih krogih s sedmimi zbranimi točkami zasedajo šesto mesto. Nanizale so tri zmage, iztržile en neodločen izid, štirikrat pa tekmicam priznale premoč. Sklonjenih glav so zapustile tudi parket ljubljanskih Stožic, kjer so jih Krimovke ugnale s končnim rezultatom 24:22.

V ekipi Bresta osem udeleženk finalnega vikenda minulega EP

A to je bilo pred reprezentančnim premorom. Na finalnem vikendu minulega evropskega rokometnega prvenstva za ženske je nastopilo kar osem rokometašic Bresta (Cleopatre Darleux, Pauline Coatanea, Pauletta Foppa, Coralie Lassource in Alicia Toublanc s Francijo ter Tatjana Brnović, Itana Grbić in Djurdjina Jauković s Črno goro), ki so se v klubske vrste vrnile v še boljši formi. Najprej so remizirale z v tej sezoni vročim Bietigheimom, na domačem parketu pa so ga celo premagale.