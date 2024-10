Kot odziv na rusko invazijo na Ukrajino so bili ruski športniki izključeni z večjih mednarodnih športnih dogodkov. To vključuje tudi olimpijske igre 2024 v Parizu, kjer je Mednarodni olimpijski komite prepovedal ruskim športnikom nastop pod nacionalno zastavo. Dovoljeno jim je bilo tekmovati le pod nevtralnim statusom, brez nacionalnih simbolov, ob strogih pogojih, kot je zavrnitev podpore vojni. Posledično so mnogi športniki spremenili državljanstvo, da bi lahko nadaljevali svoje kariere.

Välbejeva je trdila, da bi Rusija lahko s silo znova pridobila mesto v športu, pri čemer je izključitev Rusije iz mednarodnega športa označila kot del zgodovinskega boja med Rusijo in preostalim svetom."Zdi se mi, da če bi vrgli 'konkretno' bombo v središče Londona, bi bilo vsega konec, in dovoljeno bi nam bilo povsod sodelovati," je dejala. "Ruski boj z zunanjim svetom traja že stoletja. Nikoli nas niso marali, tudi ko so se pretvarjali, da nas sprejemajo, nas še vedno niso marali ... Rada imam, ko je država močna, in draženje 'preostalega' sveta izvira iz naše moči," je še dodala.