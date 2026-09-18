Čebulj že v Torinu, kjer se je pridružil soigralcem

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je po drugem mestu v skupini uvrstila v izločilne boje evropskega prvenstva v odbojki. Nasprotnik v osmini finala bo reprezentanca Srbije. Po nekaj ne najbolj prepričljivih tekmah je tekma z Italijo pokazala, da se Slovenija prebuja.
Sloveniji bo v veliko pomoč Klemen Čebulj, ki je po poškodbi kapetana Tineta Urnauta zapolnil vrzel in bo tako že na tekmi proti Srbiji na voljo selektorju. "Kar nekaj časa je že minilo, odkar sem nazadnje igral za reprezentanco, zadnja tekma je bila na olimpijskih igrah, občutki so prelepi, še posebej sedaj, ko sem spet nazaj," je ob prihodu v Torino dejal Čebulj. "Po dolgem času bom spet oblekel dres reprezentance in se že veselim," je še dodal.
Čebulj je poudaril, da si želi pomagati in bo na vsaki tekmi dal svoj maksimum: "Prišel sem pomagat, pomagal bom, kolikor se bo dalo, in seveda bom dal svoj maksimum." Z ekipo ni imel veliko časa za pogovore in druženje, saj je reprezentanca po včerajšnji tekmi danes pripotovala v Torino, enako velja tudi za Čebulja. "Časa smo imeli zelo malo, jaz sem danes pripotoval sem, prav tako tudi ekipa iz Modene. Skupaj smo pojedli kosilo, spregovorili par besed, mislim, da bo jutri več časa, ko se vsi opočijemo, da opravimo trening in se začnemo pripravljati na pomembno tekmo," je za zaključek dejal slovenski sprejemalec.
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