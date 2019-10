Čech zablestel že na prvi tekmi kot hokejski vratar in bil 'MVP'

Čech se je nato izkazal pri kazenskih strelih in svoji ekipi pomagal do zmage, izbrali so ga celo za najboljšega posameznika obračuna, ki ga je odigral s številko 39 in s čelado, na kateri se je bleščala zastava Združenega kraljestva in moder lev Chelseajevega grba. Češki vratar je ubranil dva kazenska strela za končno zmago s 3:2.

'Zaradi tekem v Naganu nisem šel v šolo'

Čech se je sicer v mladosti kot številni njegovi rojaki navduševal tudi nad hokejem in se pri 13 letih odločil, da se bo raje kot na ledenih ploskvah udejstvoval na zelenicah, kjer je kariero začel pri Viktorii Plzen.

"Četrtfinalna, polfinalna in finalna tekma na olimpijskih igrah v Naganu leta 1998 so bile na sporedu čez dan, tako da nisem šel v šolo. Poskušal sem poiskati način, da tekem ne bi zamudil," je o turnirju, na katerem so Čehi v finalu premagali tradicionalne rivale Ruse (1:0), za Chelseajevo spletno strani povedal Čech.

"Tisto leto je liga NHL prvič dovolila nastopiti svojim igralcem, številni so to poimenovali 'Turnir stoletja', saj je lahko vsaka država izbrala katerega koli igralca iz katere koli lige. Zdaj je enako in to je navdušujoče. Zelo sem vesel, da imam to priložnost, da igram s Phoenixom in še dobim nekaj izkušenj. Upam, da bom lahko pomagal tej mladi ekipi pri doseganju njenih ciljev v tej sezoni, in da bomo, ko bom dobil priložnost za igro, zmagali na čim več tekmah, kolikor bomo lahko. Po 20 letih kot profesionalni nogometaš je to zame izjemna izkušnja, ko lahko zaigram v športu, ki mi je všeč in ki sem ga spremljal in igral, ko sem bil majhen."

Odločilna obramba Čecha in slavje njegovih Feniksov: