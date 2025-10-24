Čeferin ob robu žreba za EP: 'Futsal lahko združuje, navdušuje in premika meje'

V imenu gostitelja žreba je zbrane pozdravil Edgaras Stankevičius, predsednik litovske nogometne zveze, v imenu latvijske nogometne zveze pa je spregovoril Vadims Lašenko, predsednik latvijske nogometne zveze. Generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije Martin Koželj je izrazil navdušenje, ker bo Slovenija vnovič gostila evropsko prvenstvo. "Zadovoljni smo, ker smo se lahko naknadno pridružili Latviji in Litvi," je povedal Martin Koželj. Navzoče je z uradno izjavo in tudi povabilom na EP pozdravil šef Uefe Aleksander Čeferin.
Dogodek, poln pričakovanj in ponosa ... "Spoštovane reprezentance, dragi sodelujoči in navijači, današnji žreb označuje začetek novega poglavja v zgodbi evropskega futsala vsem vam iskreno čestitam za uvrstitev in želim, da se na parketu pokažete v najboljši luči," je pozdravil šef Uefe Čeferin.
"Futsal ni samo igra hitrosti in tehnike prav tako je igra strasti, timskega duha in trajnostnega razvoja. Pri UEFA verjamemo, da vsaka država in vsak klub lahko prispeva k rasti tega športnega fenomena, če zaupamo v svoje talente in ustvarjalno energijo," je nadaljeval Čeferin.
"Želim vam, da bo ta turnir priložnost za navdih, za prijateljstvo med državami in za dokaz, da lahko futsal združuje, navdušuje in premika meje. Naj bo igra poštena, spektakularna in varna za vse. Srečno vsem naj zmaga najboljši, in naj slovenski futsal pokaže, da smo pripravljeni na velike korake naprej."
UEFA s tem žrebom, kot piše v uradnem sporočilu za javnost, odpira novo obdobje evropskega futsala, ki v zadnjem desetletju beleži izjemno rast priljubljenosti in kakovosti tekmovanj. Cilj organizacije ostaja jasen – nadaljnji razvoj igre, krepitev vloge mladih igralcev ter spodbujanje fair playa in športnega duha na vseh ravneh.
Slovenija bo na EP igrala osmič, prvenstvo bo potekalo v dvoranah Stožice in Tivoli. Doslej se je dvakrat prebila v četrtfinale, in sicer leta 2014 in 2018.
