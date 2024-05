Čeferin: Vesel sem, da športne igre mladih prvič gostimo pri nas

OGLAS

Aleksander Čeferin FOTO: AP icon-expand

S svojo prisotnostjo bodo igre počastili številni pomembni gostje, med drugim tudi predsednik vlade Robert Golob, ljubljanski župan Zoran Janković, predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin in varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki bodo mlade tudi nagovorili. "Od prve izvedbe pred 28 leti do danes se je Plazma športnih iger mladih udeležilo že več kot dva milijona in pol nadobudnih športnic in športnikov. Ta impresivna številka poudarja velik pomen iger za razvoj mladih, tako v športnem kot družbenem kontekstu. Letos prvič gostimo te igre tudi v Sloveniji, kar me izjemno veseli in navdaja s ponosom, saj sem lahko del tega pomembnega gibanja," je v izjavi za javnost organizatorjev dejal prvi mož Uefe Čeferin.

Poleg njih bodo prisotni še minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, selektor hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić in nekdanji sloviti tenisač Goran Ivanišević. Osrednji namen dogodka sicer ni zgolj tekmovanje, temveč predvsem druženje, zabava in tkanje novih prijateljstev. Rezultati so pri tem sekundarnega pomena. Namen je, da mladi preživijo aktiven dan, se med seboj povežejo in skozi šport razvijajo pozitivne vrednote. V Ljubljani se bodo otroci lahko pomerili v desetih športnih panogah, in sicer v malem nogometu, ulični košarki, odbojki, rokometu, tenisu, namiznem tenisu, odbojki na mivki, šahu, teku na 60 metrov in v igri med dvema ognjema. Najboljši si bodo priborili nastop v državnem finalu in pozneje še na regijskem turnirju, ki bo avgusta letos v Splitu, kjer so se igre tudi začele.