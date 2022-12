Čeh, Bogatajeva in mešana skakalna ekipa športniki leta 2022

Atlet Kristjan Čeh, smučarska skakalka Urša Bogataj in mešana ekipa v smučarskih skokih so najboljši slovenski športniki leta 2022 po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije. Za najbolj obetavno mlado športno osebnost je bila izbrana golfistka Pia Babnik, nagrado za 'fair play' pa prejmeta biatlonki Polona Klemenčič in Ula Hafner.

Glasovi 109 slovenskih športnih novinarjev so določili naslednike športne plezalke Janje Garnbret, kolesarja Tadeja Pogačarja in slovenske moške košarkarske reprezentance, ki so bili najboljši v 2021. Kristjan Čeh, svetovni prvak, evropski podprvak in zmagovalec diamantne lige v metu diska, je dobil 174 točk in ugnal prav Pogačarja (141), najboljšega na svetovni kolesarski lestvici. Tretji je bil alpski smučar Žan Kranjec (119), srebrni veleslalomist olimpijskih iger na Kitajskem.

icon-expand Atlet Kristjan Čeh, smučarska skakalka Urša Bogataj FOTO: Luka Kotnik

"Rad bi se zahvalil vsem, ki so pripomogli k temu. Ni bilo veliko slabih dni, a tudi če sem bil drugi na evropskem prvenstvu, ni bilo tako slabo," je na prireditvi ob prejemu nagrade dejal Čeh. "Vesel sem nagrade. Navzven delujem miren človek, znotraj pa so čustva. A očitno naredim tako, da nisem velikokrat jezen. Na splošno imam rad šport in tudi po karieri se bom ukvarjal s športom, predvsem pa ga bom spremljal," je na prireditvi dejal Kranjec. "Ni prav veliko časa, spoznati se moramo z ekipo. Delo se začenja, na žalost nisem mogel priti, smo pa skupaj na daljavo," se je v videoposnetku na prireditev s priprav v Španiji oglasil Pogačar. Urša Bogataj je prejela 231 točk za dve zlati kolajni na OI v Pekingu, posamezno in na mešani ekipni tekmi, tretja je bila tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala. V glasovanju ji je sledila lanska zmagovalka Garnbretova (219), trikratna evropska prvakinja v športnem plezanju in skupna zmagovalka svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Tretja je bila še druga smučarska skakalka Nika Križnar (85), ki je navdušila z bronom na OI med posameznicami in zlatom na mešani ekipni tekmi ter drugim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala. "Vedno rečem, da je težje braniti kot napadati. Zdaj sem že nekaj čas v vlogi branjenja. Ni lahko, a postavila sem si nove cilje," je na prireditvi dejala Garnbret.

icon-expand Urša Bogataj FOTO: AP

"Na splošno me zelo zanima šport. Nekoč bi bila v kasnejšem življenju rada tudi trenerka otrok. Z Niko se podpirava, tudi ko imava slab dan. Nekako se znava ujeti, sva značaja, ki spadata skupaj v sobo. Že večkrat mi je dala kakšen nasvet. In obratno," je na prireditvi v Cankarjevem domu o povezanosti z Niko Križnar dejala Bogataj. "Hvala za nagrado. Mešane ekipne tekme so zelo zanimive, zelo dobrodošle. Sedemkrat sem bil slabe volje, da sem bil potem enkrat zelo dobre," je ob prejemu priznanja dejal neuradni kapetan te ekipe Peter Prevc. Na mešani ekipni tekmi sta na OI poleg Nike Križnar in Urše Bogataj skakala tudi Peter Prevc in Timi Zajc, z 61 glasovi pa je četverica postala ekipa leta.

icon-expand Podelitev medalj mešane skakalne ekipne tekme (Peter Prevc, Timi Zajc, Urša Bogataj, Nika Križnar) FOTO: AP

Društvo športnih novinarjev (DŠNS), ki skoraj pet desetletij in pol pripravlja izbor, je predsedniku Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdanu Gabrovcu, ki se mu bo 16. decembra iztekel drugi štiriletni mandat, na slovesnosti v Cankarjevem domu v Ljubljani izreklo zahvalo za opravljeno delo in dobro sodelovanje. Na proslavi so se spomnili tudi velikanov iz prvega obdobja samostojne Slovenije, ki so podelili priznanja naslednikom. Med nekdanjimi izjemnimi športniki so bili na odru atletinja Brigita Bukovec, veslač Iztok Čop, kajakaš Andraž Vehovar, rokometaša Tanja Polajnar in Rolando Pušnik, skakalec Franci Petek, telovadec Lojze Kolman in košarkarja Sabina Felc ter Peter Vilfan. Razglasitev najboljših športnic, športnikov in ekip v državi je bila predlani zaradi epidemije koronavirusa v studiu RTV Slovenija prvič v zgodovini brez gledalcev, lani pa sredi decembra zaradi omejitvenih ukrepov pred polovično zasedeno Gallusovo dvorano in brez družabnega srečanja. Letos je prireditev znova potekala brez omejitev.

